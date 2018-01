Juan Ferrera: Honduras necesita llegar a un consenso

El Heraldo ricardo.sanchez@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

El empresario hondureño Juan Ferrera se mostró muy preocupado por las consecuencias que se han derivado de la crisis política por las elecciones generales que dieron como ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández.

Asimismo, expresó que debe haber un diálogo en el que los participantes se comprometan y que cumplan con lo acordado. A continuación sus declaraciones a EL HERALDO.

¿Considera que es necesario que se instale un diálogo en el país?

Ojalá que lo puedan armar porque las circunstancias están muy difíciles, Honduras necesita urgentemente llegar a un consenso, pero que no sea otro elemento de distracción.

¿Quién debería ser el encargado de arbitrar el diálogo en el país?

Hay que buscar un grupo rápidamente que accione y que dé las recomendaciones de cuáles pueden ser las personas que garanticen ese diálogo, sentirse que estamos en el camino de buscar soluciones y no complicaciones.

¿Con qué actitud deben llegar al diálogo los políticos para que se obtengan resultados positivos?

No es que vamos a ir a pedir de qué manera vamos a quedar contentos sino que vamos a ofrecer un sacrificio para salvar el país que es de todos, porque ir a un diálogo para pedir lo que cree que le deben dar no es para buscar consensos, el consenso es el que puede armonizar los intereses y tiene que ser serio y responsable, con los mejores hombres y mujeres y con un acompañamiento internacional.

¿Por qué la mediación debería ser internacional?

Porque aquí no hay ninguno que tenga credibilidad a nivel nacional, cuando no somos coherentes con lo que decimos y hacemos las cosas se complican, vuelve a ser un país que no quiere salir de las mismas situaciones que lo han mantenido en el atraso y falta de desarrollo.

¿Qué sería lo más recomendable para que el país salga de la crisis política en su totalidad?

Está crisis no la habíamos visto después de tantos años del retorno a procesos electorales, pero sí requiere de un trato diferente, se necesita gente imparcial que analice con una fría posición, extraños al país, pero conocedores de cómo somos.

¿Qué temas se deberían tratar en el diálogo nacional?

Seguramente las reformas electorales estarán en la agenda y debe ser rápida, pero también lo que vamos a hacer con el país, que debe estar produciendo, que debe estar cruzando una línea articulada de cómo hacer productiva a Honduras.

¿Qué otro punto será válido que se aborde?

Evitar las tomas de carretera que atenta contra los derechos de libre movilización y libre circulación, además frena la riqueza de Honduras, es como quemar billete cada vez que hacemos esas acciones porque no sé de qué nos vamos a sostener todos porque necesitamos trabajar.

