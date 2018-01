Witherspoon, Rhimes y Aniston fundan grupo antiacoso

Nueva York, Estados Unidos

Reese Witherspoon, Shonda Rhimes y Jennifer Aniston son algunas de las cientos de mujeres de Hollywood que formaron una coalición contra el acoso sexual, llamada “Time's Up” (Ya es hora).



La iniciativa (www.timesupnow.com) fue lanzada públicamente el lunes mediante una carta abierta en la que el grupo se compromete a apoyar a las mujeres en el negocio del entretenimiento y más allá, desde conserjes hasta trabajadores de la salud.



Precisaron que Time's Up incluirá un fondo de defensa legal y abogará por leyes que combatan el acoso laboral.



Time's Up también está respaldando un movimiento para que las mujeres vistan de negro durante la ceremonia de los Globos de Oro del domingo, en solidaridad con quienes han sido acosados sexualmente.



Entre los donantes al fondo de defensa de Time's Up están Meryl Streep, Taylor Swift, J. J. Abrams y Viola Davis.



Decenas de hombres han sido señalados de acoso y otras transgresiones sexuales en los últimos meses, entre ellos Harvey Weinstein, Charlie Rose y Kevin Spacey.