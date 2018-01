Maynor Figueroa: La continuidad de Pinto no la deciden los jugadores

Tegucigalpa, Honduras

El defensa hondureño Maynor Figueroa, expresó este lunes que no importa quien sea nombrado como nuevo entrenador de la Selección de Honduras, puesto que él seguirá portando la camisa si es llamado.

Contento porque ha renovado un año más con el FC Dallas de la MLS; el capitán del equipo hondureño además se pronunció sobre la sanción que FIFA le impuso por decir que el árbitro Néstor Pitana estaba a favor de Australia en el repechaje mundialista de noviembre pasado.



FC Dallas

"Sigo en el Dallas , gracias a Dios qye me dio la oportunidad de continuar un año mas. Habia otras ofertas pero tambien otros factores que mr hicieron quedarme en el equipo. Estoy contento por eso".



Ciudad de Dallas

"Los factores que me hicieron quedarme fueron los familiares al final tomé la mejor decisión, todo el tiempo que he estado alli ha hecho que la gente me trate bie. Se dio la oportunidad de firmar por un año más"



Nuevo año

"Espero que este 2018 sea mejor que el 2017 donde nos dejó muchas lecciones aprendidas el año anterior no fue nada bueno para nosotros en la Selección. Lanentablemente a si son las cosas del fútbol. Tuve cerca dr ser trimundialista pero no se dio fue muy duro para mi. Tenia ese sueño pero no fue asi mejores osas vendrán."



Selección

"Si se da la oportunidad aquí estaremos otra vez en la Selección. Hasta donde tenga cuerda voy a seguir si el entrebado que llegue o el que siga así lo dispone".



Sanción

Sobre la sanción de FIFA por haber manifestado al final del partido ante Australia que al árbitro le habían pagado por beneficiar a Autralia expresó. "Eso ya pasó está todo arreglado, eso es cosa del pasado, no piensa apelar. Eso es cosa del pasado".



Pinto

"Cuando las cosas no se dan las interpretaciones hacen polémica la verdad es que se nos fueron muchos puntos de las manos en los último minutos. El profesor ponto es un buen entrenador es buena persona que los resultados no lo hayan acompañado es otra cosa".



Continuidad

"No sé si debe continuar o no el profesor Pinto, eso nunca lo han decidido los jugadores la gente que le paga su salario debe decidir eso nosotros solo somos empleados de la Selección e hijos del país. El técnivo que llegue o el que esté voy a hacer mi trabajo si me llaman alli estaré siempre".