Mi Gente de J Balvin fue la canción favorita de Barack Obama en 2017

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, compartió este 1 de enero en sus redes sociales que la canción que más le gustó del 2017, fue "Mi Gente" del cantante colombiano de reguetón y música urbana.​



Cómo hizo costumbre cuando era presidente, Obama compartió con sus seguidores cuáles fueron los libros que leyó y las canciones que más le gustaron durante 2017.







Mi Gente, es un tema del género urbano que el colombiano interpretó junto al cantante y DJ francés Willy William. La canción cuenta con más de 1,500 millones de reproducciones en Youtube y en el mundillo "urbano", es considera "un himno", según la revista "GQ" (Gentlemen's Quarterly). En el vídeo de esta canción aparece el magnate italiano Gianluca Vacchi. La virtud de esta canción no hay duda está en el ritmo.



El top 5 de Obama en 2017

1. Mi Gente by J Balvin & Willy William

2. Havana by Camila Cabello (feat. Young Thug)

3. Blessed by Daniel Caesar

4. The Joke by Brandi Carlile

5. First World Problems by Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)



Entre los mejores libros que leyó el expresidente durante 2017, figuran The Power escrito por la autora inglesa Naomi Alderman; el drama Grant de Ron Chernow, un periodista y escritor estadounidense; la no- ficción Evicted: Poverty and Profit in the American City de Matthew Desmond; y, Janesville: An American Story, de Amy Goldstein, un libro de economía.