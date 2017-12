Marlon Licona: Cuando uno menos lo espera la oportunidad se presenta

Tegucigalpa, Honduras

Horas antes del encuentro, Licona mostró su pesar por la lesión del argentino pero sabe que estas oportunidades llegan cuando menos lo esperas y debes estar listo.



“Apesarado con mi compañero Rougier porque cualquiera quiere jugar una final y eso me ha enseñado a con porque en cualquier momento se presentan las oportunidades, estar listo porque cuando uno menos lo espera la oportunidad se presenta”



Tras jugar las finales ante Real Sociedad, Honduras de El Progreso y Platense, el arquero titular de esta tarde sabe que oportunidade de esta índole dejan enseñanza.



“Mi enseñanza es que hay que estar listo, poco apesarado por él porque ha jugado todo el torneo pero bueno todos somos un equipo. No es fácil el hecho de estar trabajando y no poder jugar, uno como portero debe tener paciencia, en cualquier momento te toca, ha pasado con otros porteros”, cerró.



A Marlon Licona le confirmaron desde anoche que sería titular tras la lesión de Rougier.