Miguel Ferrera: Ahora quiero hacer cine profesionalmente

Tegucigalpa, Honduras

Miguel Ferrera, de 36 años, es un tipo excepcional. Acaba de ganar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y condecorado como el más destacado en Managua 2017. En un mano a mano con Tictac, el taekwondista nos contó otros episodios de su vida, sus gustos, pasiones, su temor a las alturas y metas para el 2018.



¿Cómo fue su niñez, Miguel?

Hiperactiva, mi mamá Reina sufrió mucho porque era un niño muy enérgico. No era mal portado, pero sí inquieto.



¿Buen estudiante?

Sí, estudié en la Escuela Centroamérica en el Barrio Abajo. Nunca tuve problemas disciplinarios. Siempre estaba en todo, en el coro de la escuela o en los deportes.



¿Noviero en la escuela y el colegio?

Desde pequeño enamorado, pero no me ha ido bien en el amor ja, ja, ja.



¿Desde cuándo supo que le gustaba practicar un deporte?

De niño mi mamá me metió a los deportes y a través de eso fui canalizando mi energía.

Debilidad “Las baleadas son mi debilidad, disfruto comer. En un período que no estoy en dieta me como de seis a ocho. Mi mamá hace las mejores baleadas del mundo”.

¿Cómo fueron sus inicios en el taekwondo?

Me enamoré del taekwondo desde el día siguiente que me inscribieron. Yo quería ser ninja y andar tirando patadas. Me maravilló la mística. Soñaba con estar en el Monasterio de Shaolin.



Su primera pelea, ¿nervioso o ansioso?

Sí, tenía mucho miedo de un golpe, no me fue bien, pero tampoco mal. En mi primer campeonato nacional gané el tercer lugar y ahí comenzó todo y quise ser mejor. Esa medalla es muy especial.



¿Peleaba en la escuela?

No, más bien me hacían bullying, pero nada grave. No era buscapleitos, pero me molestaban diciéndome karateca.



De todas sus medallas y logros, ¿la que más pesa?

Todas han sido importantes para mí porque me las gané con dedicación. La última que se gana es la más importante.



¿Quién ha sido su mayor apoyo en su carrera?

Mi mamá -sponsor vitalicio-, el Comité Olímpico Hondureño y en estos momentos me está respaldando Herbalife con un aporte económico y asesoría nutricional.



Cuéntenos de su familia

Tengo una hermana que amo, mi mamá es padre y madre. Somos muy unidos, aunque no crecí con mi papá eso no fue problema para que fuéramos personas de bien para la sociedad. En el pasado con mi hermana teníamos nuestras riñas, pero ahora nos apoyamos muchísimo. Mi hermana fue campeona de taekwondo, pero decidió estudiar arte.

"La mejor medalla siempre es la última que ganaste". Miguel Ferrera



¿El país más lindo que ha conocido?

Cada país es lindo y tiene ese algo que me enamora. Honduras es un paraíso ecológico. En México hay mucho color, picante. De Europa me gusta la arquitectura y cultura.



¿Ser atleta en Honduras es para valientes?

Hay que tener mucho valor para seguir esos sueños. No hay una estructura que apoye al deporte. Ni siquiera el fútbol tiene una estructura. Si no jugás en Liga Nacional o sos seleccionado nacional no podés desarrollarte. La empresa privada no cree en los otros deportes. Después de 30 años solo tenemos un centro de alto rendimiento y es la Villa Olímpica.





Le gusta la música, una faceta diferente, ¿cómo inició todo?

He sido de todo: payasito, cantante, bailarín, actor, he participado en musicales y me involucro en la parte artística. Tengo un primo que es maestro de música. Yo quise estudiar en la Escuela Nacional de Música, pero me formé en el Centro Cultural Merceditas Agurcia. Tomé cursos de canto y guitarra.

Lo que odia Yo no odio a nadie ni nada. No me gusta ver que la gente tire basura en las calles o que destruyamos lo bonito que tiene el país. No me gusta la gente descortés.

¿Escribe canciones?

Sí, he escrito un par de canciones. De pronto y reúno una banda y me presento en diferentes lugares de la capital. Soy cantante, no instrumentista. No lo hago con la ambición de ser famoso, pero me llena cantar. Con Nilo Espinal hemos trabajado juntos. él me produce la música y yo le pongo letra a las canciones.

Me gusta estar siempre bajo las luces y los reflectores. Tengo alrededor de diez canciones que hablan de fiesta, de pasarlo bonito, de amor y desamor.



¿Llevó serenatas o sus canciones a alguna chica?

Nunca para una chica que me interesara a mí, fue para acompañar a unos amigos. Nos tiraron los perros, nos echaron agua...



¿Cantantes preferidos?

Chambao, Ricky Martin, Tommy Torres, Draco Rosa, Maroon 5, One Direction, One Republic, U2, Savage Garden.



¿También le gusta la actuación?

Sí, con mi amigo Mauricio Medina montamos la obra Bailarines Express, una obra divertidísima. Tuve colaboraciones en cine.



¿El baile le atrae?

Me gusta mucho, en su momento di clases de baile.



¿Hay algo más que le gusta a Miguel que no sepamos?

Me gustaría mucho hacer cine profesionalmente. Quisiera aprender un poco más porque el cine y teatro son muy, muy, muy diferentes. He participado en televisión en el programa “Bailando por un sueño”. Hice patinaje aunque me lastimé un par de veces.



¿Sus amigos artistas?

Nono, Nilo Espinal, Ramsés Barrientos, Leo Rubio, Shirley Paz, Toti Pineda, Elías Espinal, son personas a las que admiro mucho. Hay que catapultarlos a la máxima escala.



¿Del cine a quién admira?

Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, me encanta “La terminal” y “Forrest Gump”, que es mi favorita. Siempre que puedo, la veo.



¿En qué cosas Miguel Ferrera no es tan bueno?

En el fútbol, soy malísimo.



¿Qué escucha antes de una pelea?

Antes escuchaba música para motivarme, pero ahora prefiero estar tranquilo. Soy una persona de carácter colérico a la hora de hacer deporte. Prefiero salirme del rollo de la competencia y ahora mejor me relajo, hago chistes, etc...



¿Qué hace en sus ratos libres?

Soy de pasatiempos ondulantes. Leo mucho y escucho música. Invierto mi tiempo. Veo documentales. Quiero aprender a editar videos. Tenía un reto de aprender a armar el cubo Rubik y ya aprendí.

“He sido de todo, payasito, cantante, actor y bailarín”. Miguel Ferrera



¿En cuánto tiempo arma el cubo?

Me debo tardar unos cuatro minutos. Un sobrinito mío me tocó el ego y ahora soy parte del 10% de la población que puede armar el cubo.



¿Por qué no se ha casado?

Lo mismo me pregunto y mi mamá también. No he encontrado a la persona idónea. Es que viajo y me pierdo por temporadas del país. Es muy difícil mantener una relación estable. Estoy soltero.



¿Propósitos para el 2018?

Clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ubicarme entre los primeros 16 del mundo con vistas a la clasificación olímpica de Tokio 2020.





¿Terminará el ciclo olímpico hasta Tokio?

Claro que sí, podemos llegar y estamos trabajando para eso.



¿Juega ajedrez?

Sí, desde la escuela. Tenía dos compañeros gemelos (Erick y Omar) que eran buenísimos y con ellos jugaba mucho.



¿En una isla desierta sobreviviría?

Sí, me como lo que cocino, sé pescar con atarraya. Un amigo me lo enseñó.



¿Sabe cocinar?

Sí, he aprendido a hacerlo porque paso mucho tiempo fuera del país. La primera vez que cociné hice una sopa que me quedó horrible. Eran prácticamente vegetales en agua, no tenía ni sabor. Me lo comí porque de verdad. Sé cocinar golosinas.



¿Le teme a las alturas?

Sí, a las alturas no controladas. Pero me gustaría lanzarme con paracaídas porque me gusta enfrentar mis miedos. También me atrevería a subirme a hacer canopy.