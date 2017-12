Las 10 denuncias del año 2017 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Falsos médicos naturistas embaucan a cientos de hondureños brindándoles recetas de medicamentos de dudosa calidad, las cuales carecen de registro sanitario.

Una investigación reveló cómo funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica favorecieron con contratos millonarios al cartel de Los Cachiros

En el mes de septiembre, un equipo de EL HERALDO puso al descubierto el desamparo de los exbolsones tras cumplirse 25 años de la sentencia de La Haya.

1- Naturistas estafan pacientes

La Unidad Investigativa de EL HERALDO reveló el 25 de julio de 2017, cómo supuestos médicos naturistas estafan a personas de bajos recursos que sufren una serie de enfermedades.



El deteriorado sistema de salud obliga a miles de hondureños a acudir a este tipo de clínicas.



Sin tener el conocimiento científico, estos naturistas se aprovechan de la sed de salud de los pobladores y por unas cuantas monedas recetan pociones de dudosa calidad.



La gente no solo busca remedios naturales, sino también la solución a distintos problemas mediante las prácticas esotéricas, según pudo constatar el equipo investigativo de EL HERALDO.



Aparte de ser estafados, muchos de los pacientes son abusados por los supuestos médicos.



En el caso de una de las dos clínicas visitadas, muy pocos eran los pacientes que recibían medicamento recetado por el “naturista”. No obstante, sí hay muchas personas que llegan a comprar medicinas.



En estos lugares se hallan, por ejemplo, cápsulas para cualquier tipo de enfermedades en empaques de mala calidad que a simple vista no cumplen con los requerimientos sanitarios.



En una de las visitas se pudo observar infusiones de plantas para curar enfermedades estomacales y de otro tipo, en sucios frascos de refrescos, así como pomadas y cremas en recipientes de comidas para bebé.



Muchas de estas dudosas medicinas no tienen etiqueta y prácticamente todas carecen de registro sanitario. Esto representa, según los expertos, un grave riesgo de que las personas estén consumiendo medicamentos vencidos o que no sean los correctos para tratar esas enfermedades.



Es importante aclarar que la medicina natural sí existe y es efectiva, siempre y cuando sea ejercida con responsabilidad por un naturista especializado que haya estudiado las plantas y sus propiedades.



Los naturistas profesionales actualmente luchan porque se apruebe una ley de medicina natural en el país. El problema viene cuando se abren clínicas sin ninguna supervisión y se recetan medicamentos que no tienen, para empezar, los requerimientos para circular.



A esta fecha, las dos clínicas fueron cerradas, pero de acuerdo con información proporcionada a EL HERALDO, solamente cambiaron de dirección. Las dos están bajo la mira del Ministerio Público.

2- Trabajadoras del sexo en deplorables condiciones

El 3 de julio, EL HERALDO puso al descubierto el inframundo de la prostitución. Un equipo periodístico se infiltró en esos sitios y conoció cómo es la danza de sexo y dinero.



Se conocieron testimonios de mujeres que venden sus cuerpos a cambio de unos cuantos billetes, así como los vejámenes y humillaciones que enfrentan.



Las cercanías del mercado San Isidro es uno de los sitios de mayor concentración de mujeres que ofrecen sus cuerpos a cambio de unos cuantos lempiras. Los edificios tienen paredes agrietadas, puertas carcomidas y descoloridas.



El equipo de investigación entró en un hospedaje donde se ofrecen habitaciones en alquiler como si se tratara de un motel, allí quedaron evidenciadas las deplorables condiciones que rodean a las trabajadoras del sexo..

3- Red criminal de Oficiales, empresario y diputado

En febrero de este año, la Unidad de Investigación de EL HERALDO reveló cómo una estructura criminal conformada por unos 30 policías -entre oficiales y agentes de la escala básica-, un diputado y un gerente de una empresa enviaban armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cometían otros delitos en Honduras.



Así lo establece el expediente investigativo número SEDS-0416-2010, que parte de un documento que envió el 7 de marzo de 2003 el policía Exequiel Antonio Estrada a la Dirección de la Policía Preventiva. Seis oficiales y cinco agentes que fueron mencionados se mantenían activos al momento de la denuncia.

4- Abandono en los exbolsones

El 11 septiembre de 2017, EL HERALDO mostró el abandono en que se encuentran los exbolsones mediante una serie especial sobre el 25 aniversario de la sentencia de La Haya en el diferendo limítrofe entre Honduras y El Salvador.



La situación de olvido que viven estos compatriotas motivó a iniciar una campaña de solidaridad en favor de decenas de niños que viven el abandono. Empresas como Walmart, Maxi Despensa y Despensa Familiar, así como Lacthosa y la Fundación Javier (Funjavi) y Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO) se sumaron a la campaña. El gobierno también se puso en acción..

5- Pandilleros ejercen el control en colonias

Nos infiltramos en el modus vivendi de las pandillas. Pusimos al descubierto cómo operan, el lenguaje que utilizan y el control que ejercen en las colonias de la capital. Conocimos testimonios de quienes viven a merced de estos delincuentes.



Las maras y pandillas de Honduras mantienen asediados a un gran número de barrios y colonias de la capital de Honduras y hasta el momento no se ha podido frenar por completo sus operaciones.



En el recorrido constatamos el paso devastador que ha dejado el Barrio 18 en diversas colonias de la ciudad..

6- Edil cobró antes 15 meses de salario

Un hecho único e insólito se reportó en el municipio de Aguanqueterique, departamento de La Paz, zona central de Honduras. El actual alcalde, Ramón Antonio Medina Hernández, se adelantó 15 meses de salario.



Así lo revela una auditoría financiera y de cumplimiento legal realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Se trata del informe número 017-2016-DAM-CFTM-AM-B por el período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, al que tuvo acceso EL HERALDO.



De acuerdo con detalles de la auditoría, el edil se autorrealizó pagos anticipados por salarios sin aprobación de la Corporación Municipal..

7- Juez manda a comprar coca

El juez de letras del departamento de Gracias a Dios, Pedro Arturo Mejía Oyuela, fue denunciado ante la Inspectoría de Tribunales porque, presuntamente, obligó a su motorista y guardaespaldas a que le comprara cocaína y alcohol en un carro del Poder Judicial.



Así lo revela el expediente administrativo número 163-2017 del Poder Judicial al que la Unidad Investigativa de EL HERALDO tuvo acceso. El documento, de 26 páginas, indica cada uno de los presuntos abusos de Mejía Oyuela y los de otros funcionarios de ese juzgado. El funcionario aseguró que dicha denuncia no es cierta.

8- Enee firmó contrato de Los Cachiros

En el mes de marzo, EL HERALDO puso al descubierto cómo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se convirtió en una de las gallinas de huevos de oro para la banda criminal Los Cachiros.



Sus empresas fueron invitadas para participar en varias licitaciones para la construcción de viviendas en proyectos de energía. Solamente en tres proyectos adjudicados por la ENEE a empresas ligadas a la familia Rivera Maradiga se pudieron agenciar más de 140 millones de lempiras. La información está en manos del Ministerio Público.

9- Sobrevaloración de medicamentos

En mayo de 2017, EL HERALDO público que funcionarios públicos y socios de algunas empresas farmacéuticas montaron una vergonzosa estructura de corrupción en los 18 departamentos para agenciarse alrededor de 110 millones de lempiras a través de la sobrevaloración de insumos médicos y medicamentos para la red sanitaria y hospitalaria del país.

Así lo revela un informe en poder del Ministerio Público al que tuvo acceso EL HERALDO y que ya se encuentra en proceso de indagación. Se trata de dos líneas de investigación que sigue el MP y que revelan una maraña bien montada para obtener jugosas ganancias.

10- Falsos médicos frente a clínicas

En el mes de octubre, EL HERALDO reveló que la Fiscalía de Protección al Consumidor y Tercera Edad del Ministerio Público (MP) le siguió la pista a más de un centenar de clínicas odontológicas a nivel nacional porque están operando con médicos falsos y sin registro sanitario autorizado.



Miles de hondureños se han visto estafados por estos falsos odontólogos, quienes a diestra y siniestra recetan medicamentos y hasta hacen cirugías dentales sin tener el conocimiento técnico y científico de lo que están haciendo. Esto quiere decir que su uso no ha sido autorizado por la Secretaría de Salud.