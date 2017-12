Don Francisco confiesa haber sido "estafado" por taxista en Nicaragua

Managua, Nicaragua

Don Francisco, el reconocido presentador chileno, está de visita en Nicaragua y al parecer no se ha llevado una muy buena impresión de su gente.

Y es que en un corto video, Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld nombre real del presentador, donde es entrevistado por el personal de un restaurante ya se ha vuelto viral, luego que el carismático "señor de la televisión" confesara que un taxista le había cobrado 20 dólares por un recorrido de dos cuadras.

En el video se escucha cuando le preguntan: ¿Don Francisco es su primera experiencia aquí en Nicaragua, en San Juan del Sur?, a lo que responde: "Mi primera experiencia en qué sentido". "¿Haber venido aquí a San Juan del Sur?", responde el mesero.

Don Francisco contestó con su inconfundible humor: "Pensé que me hablabas de mi primera experiencia sexual, no ha sido aquí todavía. He venido muchas veces a Nicaragua, pero no acá".

Pero el clímax del video llegó cuando le preguntaron: "¿Cuál es su impresión del puerto de San Juan del Sur?", fue ahí cuando el chileno se desahogó: "Pues no he visto nada todavía, pero anduve en un taxi dos cuadras y me cobró 20 dólares".

Seguidamente el entrevistador le cuestiona: ¿Muy caro 20 dólares?, a lo que Don Francisco aclara: "Para dos cuadras muy caro, está más caro que París".

Horas después el video que había sido publicado en la página de un restaurante fue eliminado, debido al comentario del presentador.

Este 28 de diciembre Don Francisco cumplió 77 años y pese a su mala experiencia a su llegada, fue festejado con mañanitas por su natalicio.

Mario Kreutzberger es parte de los más de 300 tripulantes del crucero Silver Whisper que arribaron esta mañana al puerto turístico de San Juan del Sur.

