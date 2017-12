Neymar: Zúñiga casi acaba con mi carrera

Tegucigalpa, Honduras

Gerard Piqué lo abraza y le dice. "Se queda". Pero Neymar se va del Barcelona al PSG sin mayores explicaciones. Piqué se vuelve el meme del año. Aún así, se lo toman con gracia. Una semana después Ney se aparece en Barcelona y se reúne con sus excompañeros. Del resto se escribió mucho y se sabe todo.



Entonces aparece The Players Tribune, el portal en dónde los players entrevistan a los players. Piqué la hace de periodista y se divierte entrevistando al mejor pago del mundo. Se sientan frente a frente en dos cómodos sofás. Entonces allí sí vale el "se queda".



Ney confiesa que sus ídolos son Romário y Ronaldo. Y que en 2002 usó el mismo corte de pelo del Gordo. Además revela que la vida en París es distinta, aunque tranquila.



De pronto, comienzan a hablar de los mundiales y encima, el recuerdo de la lesión en 2014 con el colombiano Camilo Zúñiga.

Gerard

Bueno, todo perfecto ya vais casi para semifinales, estás en casa, parece que estáis destinados a ganar, la esperanza que tiene todo un país y de repente…¿Cuál fue el jugador colombiano?



Neymar

Zúñiga.



Gerard

Zúñiga te da por detrás, y la espalda pasa lo que pasa. ¿En ese momento qué te pasa por la cabeza? El dolor es …



Neymar

Cuando me, cuando me choca siento una reacción detrás de la pierna, sabes, intento levantar pero me dolía mucho y me acuerdo que estaba con la cabeza al suelo y Marcelo dice “no, entren, entren los doctores“, yo “no, no, no quiero jugar” porque yo quería hacer gol.



Gerard

Sí no, claro … Jajaja!



Neymar

Porque estaba loco… Jajaja! Y no podía girar y vinieron los médicos entraron y dicen “qué tal?”…”no, no, no, voy a continuar” y tal pero no conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas y el doctor me sacó y empecé a … a llorar porque dolía mucho y no sentía nada, no sentía nada de las piernas y me fui al hospital que tienen en el estadio. Y ahí me dejaron y me acuerdo que estaba con la pierna doblada así … y cuando he hecho así para estirar …

PHOTO BY SAM ROBLES/THE PLAYERS' TRIBUNE.





Gerard

No podías, dolor increíble.



Neymar

… dolor increíble, increíble. Y ahí lo vi que no tenia cómo continuar.



Gerard

Para continuar el torneo …



Neymar

Y ahí fui al hospital, he hecho …



Gerard

Y ahí te dicen la noticia …



Neymar

… los exámenes y todo y me dijeron “tengo dos noticias, una buena, una mala”, y yo “la mala primero”…”la mala que no puedes jugar más en el Mundial, se acabó para tí” y yo “¿cuál es la buena?”



Gerard

Que puede andar …



Neymar

“La buena es que después vas a poder andar, porque dos centímetros al lado …



Gerard

Wow …



Neymar

… el fútbol se acaba para ti”. Y bueno ahí solo quiero que avisen a mi familia, y estaban todos ahí, mi novia, mi padre, mi hermana, mamá, amigos … avisen a ellos que me encuentren y bueno, ahí empezó toda la semana mala.

Resentimiento

Durante la Copa América 2015, Zuñiga y Neymar se volvieron a encontrar. El colombiano levantó la pierna, Neymar se apartó y luego lo insultó. "Luego me llamas para pedir perdón, hijo de puta", haciendo además un ademán con la mano.



Y recien el 14 de diciembre pasado, Neymar le dio una entrevista a un Youtuber brasileño, en donde reiteró que el "peor jugador del mundo es Zúñiga porque me lesionó".