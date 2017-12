Motagua define los precios para la gran final ante Real España en el Nacional

Tegucigalpa, Honduras

Motagua ha definido los precios para el partido de vuelta de la final este sábado ante Real España. La directiva del bicampeón nacional notificó que se estarán cobrando 200.00 lempiras en populares, 400.00 en preferencia o sobra ya 600.00 en silla.



La venta de los boletos comenzará este viernes a las 10:00 am en las taquillas del estadio Nacional y la misma se extenderá hasta el sábado a las 12:00 del mediodía.



Se han puesto solamente 21 entradas a la venta, para evitar la tragedia de la final pasada donde murieron cuatro personas en un intento por ingresar al estadio.



Es por eso que claramente debe verse reflejada la cantidad de aficionados en el estadio. Es decir, no peritir ni la supuesta sobreventa ni los supuestos ingresos clandestinos de los portoneros.



Otra dato a tomar en cuenta es que en comparación a la final de hace seis meses, el valor de boletos ha incrementado pues ante el Honduras el sector de sol costó 150 lempiras, sombra valía 300 mientras silla se adquiría en 500.



Para este sábado se ha garantizado la presencia de 800 elementos de la Policía Nacional los cuales estarán dentro y fuera del recinto capitalino, los niños deberán pagar su boleto y en esta ocasión no entrarán gratis.