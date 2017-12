Se filtra el primer poster de Solo: A Star War Story

Tegucigalpa, Honduras

Sé que aún estás con Star Wars VIII: Los Últimos Jedi en la cabeza, pero lo que viene no puede esperar, puesto que este jueves se ha filtrado el que sería el primer poster del Spin-0ff (extensión o derivado) de Solo: A Star Wars Story.



Solo: A Star Wars Story, será el segundo Spin-Off de la saga de La Guerra de las Galaxias (Star Wars), tras Rogue One en 2016. Solo, se trata justamente de uno de los personajes favoritos del generacional, como es Han Solo, quien será protagonizado por Alden Ehrenreich.



"El director es Ron Howard, que desde hace tiempo informó sobre la finalización del rodaje de una película que hará el mismo papel en la saga que el de Rogue One: A Star Wars Story, un aperitivo que nos facilitará la espera hasta el Episodio IX", informó Meristation.as.com en su portal.



La película de Han Solo será estreanda el próximo 25 de mayo e 2018, que además incluirá a Emilia Clarke, Donald Glover y Chewbacca.

El poster de la próxima entrega de Star Wars. Solo.