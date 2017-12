Suspendidos de sus cargos y en libertad los cinco diputados señalados por corrupción por la Maccih

Tegucigalpa, Honduras

Los cinco diputados señalados por malversación de fondos por la Maccih, fueron suspendidos de sus cargos y dejados en libertad este jueves tras ser escuchados por la jueza natural Consuelo Guzmán en la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Tras la audiencia inicial los cinco parlamentarios que son acusados por suponerlos responsables de los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, han recibido medidas cautelares, prohibiciones y suspención de sus cargos en el Congreso Nacional.

Entre dichas medidas están además, no salir del país y firmar un libro todos los viernes en un juzgado.

La próxima audiencia será el 10 de enero del próximo año 2018.

"Debemos cumplir la ley como ciudadanos que somos", dijo Eleázar Juárez, diputado por el departamento de Valle y señalado por la Maccih. "Creo que me prejuzgaron. Ya hemos demostrado ante el juez lo contrario, a Valle le digo que hemos trabajado bien ese dinero. No es dinero oscuro, es dinero del Estado", explicó.

"No tenemos nada que esconder", dijo el diputado Dennys Sánchez.

Por la mañana antes de entrar con la jueza, Eleázar Juárez, aseguró que confía en la justicia porque posee todas las pruebas de su inocencia. "Yo traigo mis pruebas donde acredito en qué se gastó todo, no es delito gestionar fondos, el delito es agarrar dinero, yo destiné el dinero para la fumigación en todo el departamento de Valle", señaló.

Con un tono más molesto agregó que: "tengo 12 años de ser diputado y no he robado ni un cinco".

Dennyis Sánchez, otro de los imputados en la investigación llevada a cabo por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), considera que se les ha tratado como delincuentes sin ser juzgados.

"Me parece que se nos ha tratado muy mal, como los peores delincuentes y estamos acá para demostrar que somos inocentes, no tengo nada que esconder, en Santa Bárbara me conocen", denunció.

Por su parte, los diputados Hector Padilla y Audelia Rodríguez, no dieron declaraciones, mientras que Augusto Cruz Asencio fue breve: "tenemos las pruebas para esclarecer nuestra inocencia".

Autoridades de la CSJ impidieron el acceso a los medios de comunicación mientras se realiza la audiencia inicial contra los cinco diputados y tres miembros de una ONG.

Los cinco parlamentarios son acusados de malversar fondos públicos para beneficio personal.

Presuntamente, los diputados desviaron fondos públicos del Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas por el orden de más de ocho millones de lempiras a través de la Organización No Gubernamental (ONG), Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los recursos terminaron en los bolsillos de los cinco congresistas.