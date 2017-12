Roger Rojas y Luis Garrido viajaron a Costa Rica a unirse al Alajuelense  

Tegucigalpa, Honduras

Con una maleta llena de ilusiones, así partieron la mañana de este miércoles los jugadores Roger Rojas y Luis Garrido, rumbo a Costa Rica, donde se unirán a las filas del equipo Alajuelense.



Roger Rojas se mostró muy agradecido con Dios por esta oportunidad que se le da. "Gracias a Dios que emprendemos una nueva experiencia, primero Dios que nos vaya bien. Yo voy muy contento, con mucha ilusión y con la expectativa que realizar un gran papel en Alaluela y de esa manera lograr los objetivos que se está trazando el equipo que es quedar campeón", indicó.



Y agrega: "Dios me abrió esta puerta y estoy feliz. Yo voy disfrutar del fútbol, un nuevo país, nuevo equipo y trata de hacer las cosas bien para dejar en alto el nombre de Dios, mi familia y sobre todo el país".



El "RoRo" lo toma como un nuevo desafio. "Es un nuevo reto para mí, yo he pasado muchos momento en el fútbol, donde uno llega con mucha experiencia y por eso voy contento de poder jugar en la Liga Deportiva Alajuelense".



La buena campaña que tuvo en la pasada Concacaf League le abrió esta puerta al jugador catracho. "Sin duda alguna eso me ayudó mucho, luego ellos me dieron seguimiento y vieron que estaba jugando con el equipo, metiendo goles y eso me ayudó mucho. También el profesor Marcelo Emanuelle que lo tuve en el Olimpia le preguntaron por mí y Garrido y cuando uno hace las cosas bien siempre hay personas que lo recomiendan".



Roger Rojas se unirá al equipo Alajuelense por un año. "Yo quedé desligado del Olimpia y firmaré por un año. Espero hacer las cosas bien y de esa manera poder seguir mucho tiempo".



El delantero hondureño sabe de la exigencia que tendrá por ser legionario. "Lo mismo pasa aquí en el país, donde a los extranjeros se les exige más y yo voy con esa expectativa de aportarle al Alajuela lo mejor de mí para beneficio del equipo y mío".



Por su parte, Luis Garrido espera poder tener una destacada participación que le permita dejar huella en Costa Rica. "No ha sido fácil y esta es una gran oportunidad que Dios me da a mí vida. Yo lo tomo con mucha responsabilidad y humildad".



Garrido se muestra optimista por este nuevo reto en su carrera. "Para mí es un nuevo reto, una bendición y una oportunidad en mí vida. No ha sido fácil por todo lo que he tenido que pasar en mí vida, pero pienso que los retos son para los ganadores y espero que las cosas me salgan bien".



El volante catracho tiene una idea de lo duro que será destacar en esa liga. "Tenemos una idea de como es, es una gran liga, un buen equipo y eso no es excusa para ir allá y empezar de cero para lograr las aspiraciones que tiene el club y las personales".



Luis Garrido espera adaptarse lo más rápido posible a la idea del club. "Esperamos acoplarnos de la mejor manera y lo más pronto posible para el bienestar nuestro, pero esto es con trabajo y dedicación para ponernos a tono. El ambiente es importante, pero nosotros vamos con mucha humildad para trabajar y realizar las cosas bien", finalizó.

