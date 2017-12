Dani Carvajal cree que el Real Madrid todavía puede ganar la Liga  

Madrid, España

El defensa del Real Madrid, Dani Carvajal declaró que su equipo todavía puede ser campeón, pese a la reciente derrota 3 a 0 en casa en el Clásico contra el líder Barcelona, que se puso con 14 puntos más que los merengues.



"Ni la tenemos perdida, ni el Barcelona la tiene ganada. Son bastantes puntos. Pero vamos a intentar ganar los partidos que nos quedan y ver si podemos levantar el título. No se ganan o pierden Ligas en diciembre", afirmó en una entrevista con el diario deportivo As.



Sobre el Clásico dijo que fue "una dura derrota" y que le "costó conciliar el sueño" después del partido.



"Pero somos el Real Madrid. Venimos de hacer un año fantástico y nos quedan todavía seis meses de temporada. Estoy convencido de que vamos a luchar por todo", aseguró el jugador de 25 años.



El Real Madrid cerró con sabor amargo un año 2017 histórico, con cinco títulos: Liga española, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopas de España y Europa, además del reciente Mundial de Clubes.



Con la Liga complicada, ha ganado todavía más relevancia el cruce de octavos de final que el Real Madrid disputará ante otro de los favoritos, el París Saint-Germain de Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé.



"La eliminatoria contra el PSG va a ser muy dura, tienen muy buenos jugadores, vamos a dar la cara. Saldremos con todo. No puedes pensar en que si caes es una catástrofe. Hay que hacer lo que tengas en tu mano y pierdas o no, te podrás ir del campo con la cabeza alta", aseguró.

