Zonas de Honduras donde habrá cortes de energía este miércoles 27 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció los trabajos de mantenimiento que realizará en al menos ocho departamentos de Honduras este miércoles 27 de diciembre.

Los cortes de energía serán en barrios y colonias de Olancho, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Santa Bárbara y Yoro:

Miércoles 27 de diciembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Distrito Central, Francisco Morazán

Colonia Paz García

Colonia Gloria a Dios

Colonia Villa Nueva

Colonia Los Pinos (parte)

Colonia Villa Vieja

Colonia Jesús de la Buena Esperanza

Motel Luxor

Monte Fresco

Carretera a Danlí hasta km 9

Colonia Mirador de Oriente

Residencial Villa del Campo

Pinares de Oriente

Desvío a Tatumbla

zonas aledañas



Miércoles 27 de diciembre de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en Quimistán, Santa Bárbara

Omoa

Río Coto

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Masca

Pubelo Nuevo Masca

Potrerillos

Cuyamel

Tegucigalpita

Corinto

Aduana Corinto

y todas sus zonas aledañas



Miércoles 27 de diciembre de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. en El Progreso, Yoro

COBAHSA

BIRICHICHI

PALOMAS

Mocula

Esfuerzos de Jesús

La Fragua

Pavón I Y II

y todas sus zonas aledañas



Miércoles 27 de diciembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en La Ceiba, Atlántida y Colón

Colonia El Roble

Colonia Los Doctores

Residencial Villa Mayte

Residencial Los Laureles

Residencial Monte Carlo

Residencial Monte Real

Residencial Monte Verde

ResidencialLos Olivos

Residencial Andalucia

La Villa

La Gloria

Residencial San Jorge

Rancho Lima

Zonas aledañas



Miércoles 27 de diciembre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en La Ceiba, Atlántida y Colón

Aldea Río Amarillo

Corozal

Villa Nuria

Residencial La Ensenada

Aldea Cuyamel

Villa Corinto

Aldea Piedra Pintada

Aldea Sambo Creek

Aldea Roma

Quebrada Grande

Aldea Agua Dulce

Aldea Cacao

Hospital Loma de Luz

Ilamapa

Municipio Jutiapa

Aldea La Masica

Aldea Tómala

Aldea Río Esteban

Aldea Río Coco

Aldea Nicaragua

Y zonas aledañas



Miércoles 27 de diciembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Trojes, El Paraíso

Trojes

Cifuentes

San José

Mata de Guineo

La Cebadilla

El Progreso

Villa Rica

Villa Nueva

Villa Elena

Quebrada Chiquita

La redonda



Miércoles 27 de diciembre de 8:00 a.m. a 8:10 a.m y de 3:50 p.m 4:00 p.m. en Amapala, Valle

Empacadora Miguel Molina

El Bejucal

El Pimpo

El Tular

Aldea La Punte

Aldea Agua Fría

El Vado

Agrodex

Los Huatales

Punta Novillo

Playa Blanca

Playa El Zope

Playa Las Gaviotas

Playa La guayaba Dorada



Miércoles 27 de diciembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m en Amapala, Valle

Coyolito

Amapala

Caracol

Caserio El Rastro

Base Naval

Los Comales

El Tololar

Bombas del SANAA

Playa Negra

Playa Grande

Empacadoras Lavipac y Larvisur

Punta Onda



Miércoles 27 de diciembre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Gualaco, Olancho

El Pedregal

Guachilipin

Gualaco

Las Aguilas

El Quebrachal

Chindona

Jicalapa

Susmay

La Venta

El Terrero

San Martín

Dos Ríos

Coronado

Toro Muerto

Pacura

San Esteban

Santa María

El Carbón