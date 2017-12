Juan Orlando Hernández: "No tenemos porque ponerle condiciones al diálogo"

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández dijo este martes que es fundamental apuntarle al proceso de diálogo pero sin poner condiciones.



"No hay que tenerle temor a la propuestas, porque cada quien va a llegar con la propuesta que considere y debemos de aceptar que como hondureño que es, debe estar en la mesa", anfatizó Hernández.



Agregó que "la obligación de todos los hondureños -al margen de que sean líderes políticos o no- es participar de la construcción de un país".



"Hay que respetar a cada quien con las propuestas con las que vengan, pues si no no sería diálogo", señaló. "Si le ponemos condicionantes al diálogo cometeríamos un error, de tal manera que el que venga a la mesa venga con lo que cree que es mejor para Honduras".



"Como gobierno nos estamos haciendo atrás. Queremos que los invitados externos puedan impulsar un diálogo unificado", expresó.



"Si se sienten limitados a participar, porque sienten que no se les van a cumplir sus peticiones no deben sentirse así".



Hernández aseguró que antes del proceso electoral se reunió con varios sectores para decirles que era fundamental sentarse al diálogo después.



"Deben existir facilitadores nacionales que le generen confianza a la población, pero no descartaría la oportunidad de que participen como asesores algunos expertos internacionales", dijo.



"Uno de los temas fundamentales es la construcción de un sistema electoral nuevo", aseguró el mandatario, "ya han habido propuestas de varios partidos".



