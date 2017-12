Theodore Dale: La OEA está dispuesta a corregir su informe sobre elecciones en Honduras  

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Theodore Dale Vucanovich, gerente y propietario de la empresa encargada del procesamiento y divulgación del conteo electoral de Honduras, detalló a EL HERALDO sobre los acuerdos llegados con la Organización de Estados Americanos (OEA) tras un encuentro sostenido este martes en Estados Unidos.



La reunión fue realizada a petición de Dale luego de los señalamientos de la OEA, através de su misión de observadores, quien en su informe apunta que hubo incongruencias en el escrutino de votos de las elecciones generales realizadas el 26 de noviembre, razón por la que Dale busca limpiar la imagen de su empresa y demostrar que el proceso se ejecutó bajo total transparencia. (Vea aquí el informe de la OEA)

"Pido a la OEA que rectifique este informe porque contiene conclusiones cerradas y quizás con motivaciones que no conocemos ". "La OEA está hablando sin sustento técnico", dijo Dale en la primera conferencia de prensa que brindó luego que este organismo observador presentara su segundo informe preliminar.

Sin embargo, este martes a través de una entrevista telefónica, Theodore Dale contó a EL HERALDO que fue bien recibido por luis Almagro, secretario de la OEA, y los funcionarios Gerardo Icaza y Gerardo Sánchez. "Me han escuchado detenidamente y me siento satisfecho por la apertura".

Sobre la actitud de Almagro ante su visita manifestó que "me escuchó y me planteó que detalle las observaciones por escrito para que sean analizadas y corregidas si debe hacerlo”. Cabe recordar que Almagro recomendó en base al informe de la OEA una nuevas elecciones en Honduras, sugerencia que la Unión Eurpea (UE) catalogó como una injerencia.

Dale dijo además que presentó por escrito sus observaciones y desacuerdos y en base a eso espera que la OEA haga las revisiones respectivas y si debe corregirse algo, pues que se haga.

Aquí la entrevista a Theodore Dale:

1-¿Cuáles fueron los planteamientos (o reclamos) que le hizo a la OEA?



R/ Le expliqué al secretario de la OEA que el hallazgo número uno de su auditoria no es correcto y me dijo que lo sustente para que sea analizado y que si hay que corregir algo, se hará.

Además solicité que digan claramente qué paso en el sistema, porque por ahora solo hay supuestos y estamos creando un malestar.

Solicité a la OEA haga una revisión del informe y que cambien lo que tengan que cambiar. La verdad es una, la base de datos del servidor no fue alterada y no se modificaron resultados. No ha habido fraude electrónico y eso lo podemos probar en cualquier parte, estoy dispuesto a ir donde sea para demostrarlo.

El primer hallazgo de la OEA tienen que cambiarlo, eso no tiene discusión y puede ser fácilmente demostrable.

Les reiteré durante las conversaciones que es necesario que se aclare sobre el fraude electrónico o conteo electrónico del que ellos hablan.

2-¿Fue interrogado (por la OEA) sobre las irregularidades que ellos plantean en su informe?

R? Sí, me hicieron algunas preguntas sobre planteamientos que ellos hicieron pero fue ahí donde les expresé mi mayor colaboración para proveerles todos los datos que requieran y de esta forma aclarar las dudas.

3-¿La OEA se comprometió a corregir los errores, si los hay?

R/ Claro, ellos están abiertos a escuchar y a realizar cualquier corrección una vez terminado el proceso de revisión del informe.

4-¿Cuál será la forma de trabajar con la OEA de aquí en adelante?

R/ Primero yo les voy a presentar un informe con mis observaciones y la evidencia en mi poder para que ellos se puedan retractar sobre algunas cosas que nos son ciertas del informe que ellos presentaron.

Este informe yo se los haré llegar cuanto antes posible para comenzar a trabajar en ello.

Una vez presentado el informe ellos harán las revisiones respectivas y antes de emitir cualquier conclusión final, ellos (la OEA) me lo harán saber. Trabajaremos en conjunto.

Las correcciones van a ser ampliamente discutidas conmigo y habrá una validación de cada cosa.

Esas cosas (las observaciones) son fáciles porque la evidencia es más grande que lo que está puesto en el informe.

5-¿Qué pasa si la OEA no se rectracta de lo puesto en su informe?

Si yo les evidencio que ha habido errores, van a tener que actuar correctamente porque yo estoy peleando mi verdad, la verdad. No hubo fraude electrónico.

Conflicto electoral

El presidente del tribunal, David Matamoros, anunció el domingo 17 de diciembre el triunfo de Hernández diciendo “Hemos cumplido con nuestra obligación (y) Deseamos que haya paz en nuestro país”.



Según el recuento oficial, el presidente salió reelegido con el 42,95% de los votos depositados el pasado 26 de noviembre, frente al 41,42% de Nasralla, quien antes del anuncio cuestionó el resultado y dijo que no lo reconocería.

Sin embargo, la Alianza de Oposición se rehusó a creer en el resultado y llamó a su gente a manifestarse en las calles. Tras un mes de desarrollados los comicios, Estados Unidos reconoció el triunfo de Hernández.

Minutos después de ese pronunciamiento del país norteamericano, Nasralla anunció su salida de la Alianza y convocó a un diálogo nacional tal y como lo hizo el presidente electo. Finalmente Manuel Zelaya criticó a quien era su aliado político (Nasralla) y lo llamó imitador de Juan Orlando Hernández.

La postura de OEA luego del informe de la Misión de Observación

La OEA, que envió a observadores electorales al país, dijo en un comunicado que era imposible determinar un ganador claro con suficiente certeza por irregularidades como “intromisiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales”, apertura de urnas e “improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento”, combinado con la ajustada diferencia de votos.

“El único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales, dentro del marco del más estricto respeto al Estado de Derecho, con las garantías de un TSE que goce de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y los partidos políticos”, dijo la OEA.



“El pueblo hondureño merece un ejercicio electoral que le brinde calidad democrática y garantías. El ciclo electoral que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) dio por cerrado hoy, claramente no lo ha sido”, agregó el ente en su nota.

Sin embargo, Luis Almagro está ante una prueba de fuego pues tendrá que demostrarle a la firma técnica todas las evidencias que el informe técnico alega disponer de las irregularidades.

El presidente de la compañía, Teodore Dale, ha subrayado que llegará hasta las últimas consecuencias, inclusive legales, porque su empresa ha sido puesta en entredicho.



El secretario general tiene entonces el principal reto de satisfacer las exigencias de la compañía y demostrar que se ha actuado con negligencia.