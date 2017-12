Solo ocho jugadores del plantel saben lo que es ser campeón con la Máquina

Deportes

San Pedro Sula, Honduras

Ser campeón en Real España no es un privilegio para todos. A las puertas de la gran final ante Motagua, solo ocho jugadores del actual plantel pueden presumir de haber sido campeones con la camisa aurinegra.



La mayoría de ese pelotón estuvo en la última consagración catedrática de hace cuatro años ante Real Sociedad y solo un par de esos futbolistas pueden jactarse de haber ganado más de un título con la Realeza.



Mario Martínez y Edder el Camello Delgado son los únicos dos futbolistas del equipo de Martín García que jugaron tanto en la final que ganó España frente a Olimpia en 2010 (3-2 global) como en la que venció en 2013 a Real Sociedad (3-3 global y 3-1 en penales).



Seis van por la segunda

Seis de los ocho campeones jugaron la final o eran parte del plantel en aquella definición en Tocoa, donde la Máquina obtuvo su undécima corona en la Liga Nacional.

El portero Luis Buba López, el lateral Wilfredo Barahona y el mediocampista Jhow Benavídez son los tres futbolistas que junto a Mario y Camello disputaron aquella final jugada en el Morazán de San Pedro Sula y en el Francisco Martínez de Tocoa.

Los otros dos monarcas son el cancerbero Kevin Hernández y el defensa Allans Vargas... El cancerbero era suplente de Buba, mientras que el central no había debutado, pero fue suplente en la finalísima...



Pasaron cinco técnicos

Desde aquella última consagración del 15 de diciembre de 2013 en el Bajo Aguán no solo transcurrieron cuatro años, sino que pasaron muchas cosas alrededor de los sampedranos.

Durante ese lapso desfilaron muchos jugadores y cinco técnicos no pudieron consagrar el sueño de levantar la copa.



El costarricense Javier Delgado, el tico Hernán Medford (artífice de la última corona y que tuvo una segunda etapa sin éxito), el uruguayo Miguel Falero, Mauro Reyes y Ramón Maradiaga pasaron sin poder lograr la duodécima estrella.



Hoy, bajo el mando del charrúa Martín el Tato García, el Búho quiere hacer realidad el sueño de un escuadrón que en su mayoría no ha sentido el sabor de la copa con la remera del primer tricampeón de Honduras...



“La copa es lo que soñamos; estamos tratando de inculcarles a los jugadores eso de soñar por ese título, que sería maravilloso para nosotros, la institución y los jugadores”, dijo el Tato García.

