Transportistas de la capital reportan baja afluencia de viajeros durante Navidad

Tegucigalpa, Honduras

Las empresas de transporte interurbano que circulan desde la capital, reportaron baja afluencia de viajeros durante estas épocas decembrinas.



Al hacer un recorrido por las diferentes empresas de traslado terrestre, se observó que las unidades no salen repletas de pasajeros, tampoco las terminales lucen abarrotadas previo a Nochebuena.



Un tranportista expresó que esperaban que la situación mejorara a partir del viernes, pero no fue así. Además detalló que probablemente por las tomas que realizó la Alianza de la Oposición días atrás, "las personas decidieron no movilizarse por temor a la obstrucción de calles o quedarse a medio camino".



En 2016 el éxodo navideño en las terminales de transporte fue masivo. Pasar Navidad en casa con los seres queridos fue la principal consigna de miles de hondureños que emprendieron su viaje de temporada.

Vea: Instituto Nacional Penitenciario otorgará visita especial a familiares en Navidad

La circulación se torna difícil en la terminal de buses sampedrana.





San Pedro Sula abarrotada

En la capital industrial sucede todo lo contrario. La Gran Central Metropolitana y el aeropuerto Ramón Villeda Morales estuvieron abarrotados por viajeros que pasarán Nochebuena en otros sectores del país o el exterior.



Los centros comerciales también presentaron gran afluencia de hondureños que esperaron hasta el último día para hacer sus compras de Navidad.