Despacito no fue la canción que más se escuchó en Spotify

“Despacito”, el fenomenal éxito del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, recibió una bofetada por parte de los usuarios de Spotify, al no ser la canción más escuchada de este 2017.

¿Cómo pasó esto?, sencillo, el tema del escocés Ed Sheeran, Shape of You, se convirtió en la sensación entre los usuarios de la aplicación. La canción de Sheeran fue reproducida 1,4 billones.

Este enorme número convirtió Shape of You en el tema musical más reproducido de la historia en la plataforma de streaming, reto que Despacito no pudo superar.

Sin embargo, a pesar de que la pegajosa letra de Luis Fonsi no se pudo llevar el primer lugar, vale señalar que el rimix de Despacito quedó en segundo, mientras la original se conformó con el tercer puesto.

El cuarto puesto ha sido para Something Just Like This de The Chainsmokers & Coldplay, y el quinto para I'm the One, el tema de DJ Khaled junto a Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne.

Escucha el tema más sonado en Spotify: