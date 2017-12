Diego Vázquez tras semifinal ante Olimpia: "Somos merecidos finalistas"

Tegucigalpa, Honduras

La alegría invadió el camerino de los azules y después de varios minutos de celebración, el técnico del Motagua, Diego Vázquez, aprovechó para realizar su análisis de lo que fue este partido de semifinales ante el Olimpia.



"Es un partido que se divide en dos partes, un primero que entramos como dormidos. Cuando sale Marcelo Pereira por el choque que tuvo que ni lo vi porque estaba caminando aprovechó Olimpia y parecía que estábamos dormidos y no salíamos del asombro, nos ganaban todas la pelotas, había un solo equipo en la cancha que era el Olimpia", indicó.



Y agregó: "Pero a partir de segundo tiempo hicimos dos cambios importantes y les dije que no dejaran de luchar nunca, que hicieran lo que habíamos hecho en todo el torneo, que se olvidaran del resultado y que los goles eran consecuencia de jugar bien y nos encontramos con el primer gol. Ya a partir de ahí fuimos remando el partido siempre sin descontrolarnos, manejando los tiempos y que si bien es difícil es hacerle tres goles al Olimpia, no era imposible, ya que lo habíamos demostrado a lo largo de todo el torneo".



Según el estratega argentino a lo largo del campeonato hicieron suficientes méritos para lograr estar en esta final de la Liga Nacional. "Yo confiaba que el fútbol en la parte más importante nos iba a regresar todo lo que nos quitó. Nosotros teníamos que ser primero por tres puntos en la tabla de clasificación".

Ahora es capaz de asegurar que harán historia en la Liga Nacional. "Este es un premio a todo y ahora si soñamos que vamos a ser tricampeones. Soñamos y estamos muy cerca"



Sobre los cambios que hizo en el partido. "Mayorquín y López tienen una dinámica importante, contagiaron a los demás y a partir de ahí ellos contagiaron, nos olvidamos del resultado y nos dedicamos a jugar y fue ahí donde pudimos remontar".



Además aprovechó para asegurar que el partido de ida no merecieron perderlo ante el Olimpia. "El tramite del partido pasado no era para un 2-0, se los dije en la semana, eso trabajamos, esperamos seguir. Mucho respeto por el rival porque juega muy bien, nos costó mucho esta semifinal, pero somos merecidos finalistas".



Diego Vázquez no quiere hablar de Real España. "Ahora se viene navidad, tenemos que celebrar que eliminamos al clásico rival. Hoy festejamos y luego vemos".



Desde el punto de vista del timonel argentino, ganarle al Olimpia significa mucho. "Este es un golpe merecido, nadie creía en nosotros y le dije en el vestuario que me encantaba cuando nadie creía en nosotros, solo nosotros".



