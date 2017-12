Nasralla anuncia "diálogo nacional" y Mel Zelaya lo llama "imitador de JOH"

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los acuerdos y desacuerdos eran solo un cuentagotas que finalmente terminó por ahogar la frágil relación que tuvieron el hombre del sombrero experimentado en política y el popular presentador de televisión que incursionó como candidato a la presidencia de Honduras por la Alianza de Oposición.



El opositor Salvador Nasralla anunció el viernes su retiro de la disputa por el poder en Honduras, luego de que Estados Unidos reconociera la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en los comicios del 26 de noviembre, marcados por sospechas de fraude y masivas protestas. "Ya con la decisión de Estados Unidos yo quedo fuera de escena", expresó.



Nasralla, declarado el domingo perdedor por 1,5% de diferencia, anunció su retiro luego de que el gobierno de Donald Trump respaldara la victoria de Hernández e hiciera un llamado a revisar de manera "transparente y completa" cualquier impugnación.



Tras el anuncio del “fin del contrato” de Nasralla, el coordinador de la Alianza, advirtió que “vamos a reorganizarnos, reprogramar nuestras acciones. Vamos a programar actividades el tiempo que sea necesario hasta bajar la dictadura. Esta Navidad será una navidad en resistencia”.



Sin embargo, Mel no contaba con que Nasralla anunciaría este sábado la creación de una “fuerza nacional” que convocará a un diálogo inclusivo en los próximos días para buscar, dijo, la gobernabilidad en Honduras



“He concluido mi etapa como candidato de la oposición. Llegó el momento de luchar ahora como una fuerza nacional que incluya a la gente buena de las Fuerzas Armadas, a los empresarios honestos, a los jóvenes, a los honestos, a los gremios, a todas las personas que luchan por una Honduras en la que exista Estado de derecho para restituir la democracia”, afirmó el expresidenciable.





Nasralla anunció que los organismos internacionales defensores de derechos humanos lo acompañan a él y llegarán en los próximos días al país para constatar la situación electoral.



“No podrá tener gobernabilidad el gobierno de Juan Orlando Hernández y por lo tanto nosotros vamos a defender junto al Partido Liberal, Partido Libre, Pinu, junto a la gente buena del Partido Nacional, junto a todas las fuerzas del país esta realidad que dice que el 80 por ciento de la gente en Honduras no quiere que Juan Orlando Hernández esté en la Presidencia”, manifestó.



Y aunque expresidente Zelaya prometió en varias comparecencias que nunca iba a atacar al ingeniero , en las últimas entrevistas lo ha criticado por abandonar la Alianza "en plena lucha electoral".



Tras conocer la nueva propuesta de Nasralla, el expresidente utilizó su cuenta personal de Twitter para cuestionarlo por abandonar la Alianza “en plena batalla” lo que desmotivó al pueblo que protestaba en las calles.



“Cada quien con sus parciales, disculpen, eso NO es “Dialogo Nacional “es imitación a “JOH”. La verdad es que se anunció la destrucción de la Alianza, porque nadie nunca nos podrá explicar cómo se abandona la Alianza en plena batalla desmotivando al pueblo", tuiteó Rosales.



El divorcio entre Mel y Nasralla se evidenció más cuando Nasralla viajó a Washington para sostener reuniones con personeros del gobierno de Donald Trump, así como con el propio secretario general de OEA, Luis Almagro quien recomendó a Honduras nuevas elecciones.



Zelaya justificó que él cumplió con la Alianza al organizar cuadros y ganar las pasadas elecciones, no así los asesores de Nasralla que le aconsejaron viajar a Estados Unidos donde según él "le tendieron una trampa".



“Esa estrategia fracasó, suplantaron al pueblo por los organismos internacionales. Creyeron que los organismos internacionales iban a poner a Salvador en la Presidencia”, dijo.



En una de las protestas realizadas esta semana Mel dijo que "los que no estén dispuestos a acompañar la lucha que se vayan a su casa a cuidar a su mujercita y a los chigüines", sin referirse a alguien en específico.