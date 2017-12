Marathón no logra remontar y Real España se mete en la gran final hondureña

San Pedro Sula, Honduras

¡Ya todo está servido! Real España se quedó con el boleto a la gran final hondureña, después de sentenciar un 4-3 en el marcador global, ante un Marathón que intentó remontar, pero se quedó a un gol de pelear por la copa con Motagua.

En el estadio Olímpico de San Pedro Sula se vivió el intenso duelo que tuvo un giro inesperado en la etapa complementaria.



A las 3:00 de la tarde el pitazo inicial hizo rodar la pelota de un duelo que a los 9 minutos de la primera mitad ya estaba adelantado 1-0 (4-0 en el global) por los aurinegros.



Mario Martínez se encargó de abrir el marcador para el Real España, frente a un Marathón que necesitaba avivar las esperanzas con una remontada que les daría el pase a la gran final hondureña.

Sorpresiva etapa complementaria

A los 53 minutos Júnior Lacayo revivió el clásico sampedrano. El delantero consiguió el 1-1 ante Real España y la remontada empezaba a vislumbrarse. ¡La afición celebraba en las redes sociales!

Depués se hizo visible la magia Esmeralda... en menos de 10 minutos Yustin Arboleda logró lo impensable con dos polémicos lanzamientos penales a los 55 y 61 minutos.



Marathón consiguió ganar el partido de vuelta 3-1 ante una Máquina que sufrió los últimos 45 minutos, pero no fue suficiente.

El marcador no se movió más. A pesar de intentarlo, Marathón se quedó a un gol de la ansiada remontada y Real España consiguió su boleto a la final que disputará con Motagua.

Previa

Con el pasaporte casi finiquitado, Real España llega al estadio Olímpico con los pronósticos a su favor para meterse a la final ante un Marathón que quiere desmentir a aquellos que lo dan por liquidado.

Tras el turbulento 3-0 de la Máquina en la ida (el partido fue suspendido y los restantes 20 minutos se disputaron el jueves), el clásico sampedrano vive su segundo round en la guarida del Monstruo.

“Esperamos un partido parecido a los 20 minutos del jueves, intensos e inteligentes. Sabemos que tenemos una ventaja importante, que para nada es determinante”, apuntó el entrenador del Búho, Martín el Tato García.

La losa para Marathón, el líder de las vueltas regulares, luce muy pesada.

Los Esmeraldas necesitan ganar por tres o más goles de distancia, en tanto que los Catedráticos pueden pasar con varios resultados: con un triunfo, un empate y una derrota de hasta dos goles.

A jugar sin aficionados

El equipo de Héctor Vargas no solo llega con la desventaja de las tres dianas, si no que no contará con el apoyo de su gente (se jugará a puerta cerrada debido a los incidentes violentos del primer juego en el Morazán).

“La intención es presionar, quitarle la pelota a Real España y poderlo atacar, yo creo que van a sentir presión. Siento que en el Yankel la situación va a ser diferente todo, de eso no me queda la menor duda”, dijo el asistente técnico del Verde, Jorge Ernesto Pineda. La cita arrancó a las 3:00 de la tarde.





ALINEACIÓN MARATHÓN

Titulares

29 José Calderón

6 John Paul Suazo

4 Caue Fernandes

2 Bryan Barrios

3 Samuel Córdova

24 Yaudel Lahera

16 Allan Banegas

19 Mario Berríos

10 Joshua Vargas

27 Yustin Arboleda

8 Júnior Lacayo



Suplentes

1 John Bodden

12 José Carlos Perdomo

38 Bryan Martínez

48 Cristhian Cálix

15 Kevin Espinoza

7 Juan Rodríguez

22 Henry Romero

ALINEACIÓN REAL ESPAÑA

Titulares

1 Kevin Hernández

24 Odis Borjas

2 Getsel Montes

15 Allans Vargas

28 César Oseguera

18 Darixon Vuelto

20 Frank Arévalo

17 Jorge Claros

19 Iván López

10 Mario Martínez

16 Domingo Zalazar



Suplentes

52 Jordy Castro

44 Wilfredo Barahona

4 David Velásquez Colón

6 Devron García

38 Jhow Benavídez

35 Claudio Cardozo

13 Ángel Tejeda