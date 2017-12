Motagua se enfrentará a Real España en la gran final de la Liga Nacional de Honduras

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La mágica tarde de Rubilio Castillo y el partidazo de Marco Tulio Vega logró revertir el resultado contra el Olimpia en el estadio Nacional y llevar a Motagua a la final del fútbol hondureño.

A los 3 minutos del encuentro Brayan Moya desilusionó a la afición azul al meter el 1-0 a favor del León; 3-0 en el marcador global, resultado que complicó las aspiraciones de los Mimados.

A pesar de la ventaja, Olimpia continuaba aprentando, pero la mala definición de sus delanteros los enviaron al descanso con el 1-0 a su favor. Parecía que el resultado iba a ser imposible para que Motagua la revirtiera, pero la historia fue otra.

Motagua sabía que necesitaba más juego en la media cancha y realizó el primer cambio: Reinieri Mayorquín ingresó por Walter Martínez al inicio de la segunda parte.

Con más movilidad del balón, Rubilio Castillo y Marco Tulio Vega se fueron arriba, lo que obligó a Olimpia a meterse en su área, acción que provocó una avalancha Azul en la meta de Donis Escober.

La estrategia de Diego Vásquez dio los resultados esperados a los 47', Marco Tulio Vega recibió un tiro libre de El Chino Discua y de cabeza venció a Escober. Motagua emparejaba las cosas en el Nacional.

Las cosas se pusieron feas para el León, quien no salía de su cancha, por lo que Rubilio Castillo apareció al 54' y 73 para llevar a Motagua a la final de la Liga Nacional, la cual disputará contra real España.

Cronología del partido

A las 3:10 de la tarde dio inicio el segundo partido de semifinal entre Motagua-Olimpia que se disputa en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Las Águilas tendrán que ganar por 3-1 como mínimo para estar en la fiesta grande del fútbol hondureño.

Segunda Parte:

Minuto 73 l ¡Gooooolllll! Rubilio Castillo revierte el marcador y pone a Motagua a 19 minutos de la Final del fútbol hondureño.



Minuto 70' l ¡Cambio en el Olimpia! Entra Carlos Will sale Roger Rojas. Olimpia quiere recuperar su espacio. Motagua lo tiene metido.

Minuto: 69' l ¡Cercaaaaa! Marco Tulio Vega perdona al Olimpia. Fuerte remate de izquierda cruza el área de Donis Escober. Olimpia ruega termine pronto el encuentro.



Minuto 68' l Roger Rojas se animó y soltó un fuerte disparo que pasó a poca distancia de la meta de Jonathan Rougier.



Minuto 63 l ¡Tiro de esquina para Motagua! Olimpia encerrado en su área. Motagua 2-1 Olimpia.



Minuto 54 l ¡Gooooolll! Rubilio Castillo marcó el segundo para las Àguilas y pone emocionante el encuentro en el estadio Nacional.



Minuto 51' l Olimpia intentó herir otra vez al Azul con un tiro de esquina realizado por Alex López, pero el balón se quedó en las manos del portero del Motagua.



Minuto: 47' l ¡Gooooolll! Marco Tuli Vega vence de un cabezazo la meta de Donis Escober, tras un tiro libre ejecutado perfectamente por El Chino Discua. Motagua 1-1 Olimpia.

Félix Crisanto: "La presión ahora la tenemos nosotros de ir a buscar el resultado"



Minuto 45 (2)' l Motagua realiza el primer cambio: Ingrea Reinieri Mayorquín por Walter Martínez.

Primera parte:

Minuto 3': Brayan Moya aprovechó un error en la defensa de Motagua y metió el primero para los leones, quienes ganan 1-0 en el partido de vuelta. 3-0 en el marcador global. ¡Complicado camino para los Azules!

Minuto: 12': Motagua aprieta con Marco Tulio Vega, pero Olimpia está bien parado en su campo. Casi imposible penetrar el área merengue.

Minuto: 19': Motagua ingresa al área de Olimpia tras recuperación de Wilmer Crisantos, pero Donis Escober cortó el centro con sello de gol por parte de los Azules. El marcador sigue inclinado a favor de los blancos.

Minuto 25': ¡Cercaaaaa! Félix Crisantos casi empata el marcador tras un débil cabezazo en la meta olimpiata.

Minuto 28' l Henry Figueroa, de Motagua, recibe el primer cartón amarillo del partido tras una fuerte falta contra Roger Rojas.

Minuto 32' l Carlos Costly intentó sorprender de media vuelta Jonathan Rougier, pero su disparo pegó en un defensor del Motagua. Olimpia baja la presión, Motagua no halla el camino del gol.

Minuto: 38' l Carlo Costly le dice de todo a Héctor Castellanos, tras que este le cometiera una falta en la mitad de la cancha. ¡El partido se puso aburrido!

Minuto: 42' l Falta de Chirinos contra Elvir en el área de Motagua. El árbitro anula una segunda oportunidad de gol para Olimpia.

Minuto: 45+1 ¡Finaliza la primera parte! Solitario gol de Bryan Moya tiene ganado al Olimpia 1-0 a Motagua ¡Las Águilas tienen cuesta arriba la final!

Previa

Luego de que el León le asestara un golpe casi lapidario a su archirrival, las Águilas intentarán levantarse de la lona en el segundo round de una batalla que tendrá lugar en el mismo ring del primer asalto: el Estadio Nacional a puertas cerradas.

Sin el grito de la hinchada, pero con el anhelo de llegar a la final, Motagua y Olimpia definirán el pasaporte a la pelea por la corona.

“Son 90 minutos y quizá los más difíciles, ya que siempre he reconocido las virtudes del rival; me parece que ha sido el gran dominador, el favorito en este último tiempo en el país y nosotros no nos podemos sentir en un lado diferente.

De interés: ¿A qué hora se jugará el clásico Real Madrid-Barcelona este sábado?

ALINEACIÓN

MOTAGUA: 19. Jonathan Rougier, 2. Juan Pablo Montes, 3. Henry Figueroa, 5. Marcelo Pereira, 24. Omar Elvir, 7. Carlos Discua, 8. Walter Martínez, 16. Héctor Castellanos, 18. Wilmer Crisanto, 9. Rubilio Castillo, 11. Marco Vega

OLIMPIA: 28. Donis Escober, 6. Dabirson Castillo, 17. Jonathan Paz, 30. Johnny Palacios, 19. Danilo Tobías, 20. Alex López, 23. Bryan Moya, 29. German Mejía , 33. Michaell Chirinos, 13. Carlo Costly, 21. Roger Rojas.