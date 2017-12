En el estadio Nacional se firma el boleto a la final entre Motagua-Olimpia

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

A las 3:10 de la tarde dio inicio el segundo partido de semifinal entre Motagua-Olimpia que se disputa en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Las Águilas tendrán que ganar por 3-0 como mínimo para estar en la fiesta grande del fútbol hondureño.

Minuto 3': Brayan Moya aprovechó un error en la defensa de Motagua y metió el primero para los leones, quienes ganan 1-0 en el partido de vuelta. 3-0 en el marcador global. ¡Complicado camino para los Azules!

Minuto: 12': Motagua aprieta con Marco Tulio Vega, pero Olimpia está bien parado en su campo. Casi imposible penetrar el área merengue.

Minuto: 19': Motagua ingresa al área de Olimpia tras recuperación de Wilmer Crisantos, pero Donis Escober cortó el centro con sello de gol por parte de los Azules. El marcador sigue inclinado a favor de los blancos.

Previa

Luego de que el León le asestara un golpe casi lapidario a su archirrival, las Águilas intentarán levantarse de la lona en el segundo round de una batalla que tendrá lugar en el mismo ring del primer asalto: el Estadio Nacional a puertas cerradas.

Sin el grito de la hinchada, pero con el anhelo de llegar a la final, Motagua y Olimpia definirán el pasaporte a la pelea por la corona.

“Son 90 minutos y quizá los más difíciles, ya que siempre he reconocido las virtudes del rival; me parece que ha sido el gran dominador, el favorito en este último tiempo en el país y nosotros no nos podemos sentir en un lado diferente.

Hay que hacerlo bien para pasar”, dijo el técnico olimpista Carlos Restrepo.

Olimpia pasa con derrota

Solo uno de los dos estará en la final y por ahora el billete está muy pintado de blanco. El 2-0 de la ida (una ventaja jamás antes vista en el primer juego de las 10 semifinales anteriores entre ambos capitalinos) tiene al Ciclón contra las cuerdas. Pero los muchachos de Diego Vazquez están convencidos de que pueden darle vuelta a la historia.

“Lógicamente después de la derrota no estamos bien, en lo personal estoy un poco dolido, pero aún falta y todavía está al alcance la clasificación y vamos a luchar por ella. Sé que no será nada fácil, pero hay que creerla y tener más fe que nunca”, advirtió el capitán motagüense, Carlos Discua.

Las cartas están sobre la mesa y cada uno sabe lo que tiene que hacer para dejar tirado en el césped a su adversario de toda la vida. Motagua ocupa ganar por dos o más goles de diferencia y Olimpia pasará ganando, empatando e, incluso, perdiendo por un margen de un gol.

La Barbie recupera a Rubilio

“Ya la ventaja (del reglamento) está perdida con un 2-0, por eso hay que salir a ganar, pero con precaución, ya que ellos intentarán esperar el más mínimo error para aprovecharlo y se nos puede poner más feo. No tenemos nada que perder y hay que salir con todo”, afirmó el Chino de cara a la gran cita de hoy, a partir de las 3:00 de la tarde.

Mientras el Piscis llega con la duda del lateral derecho Kevin álvarez, la Barbie tiene una buena y una mala: no cuenta con el expulsado Eddie Hernández, pero sí con el ya habilitado Rubilio Castillo.

“Nosotros vamos a tratar de tener nuestro fútbol y a buscar ese gol que nos dé más tranquilidad en la serie, pero manejando el partido, el tiempo, siendo precavidos y a la vez agresivos cuando tengamos que buscar el arco contrario”, anticipó el técnico olimpista.

El clásico capitalino tendrá una nueva edición y hoy se sabrá si se consuma el primer golpe del Blanco o hay remontada histórica del Azul...

ALINEACIÓN

MOTAGUA: 19. Jonathan Rougier, 2. Juan Pablo Montes, 3. Henry Figueroa, 5. Marcelo Pereira, 24. Omar Elvir, 7. Carlos Discua, 8. Walter Martínez, 16. Héctor Castellanos, 18. Wilmer Crisanto, 9. Rubilio Castillo, 11. Marco Vega

OLIMPIA: 28. Donis Escober, 6. Dabirson Castillo, 17. Jonathan Paz, 30. Johnny Palacios, 19. Danilo Tobías, 20. Alex López, 23. Bryan Moya, 29. German Mejía , 33. Michaell Chirinos, 13. Carlo Costly, 21. Roger Rojas.