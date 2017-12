Félix Crisanto: "La presión ahora la tenemos nosotros de ir a buscar el resultado"

Tegucigalpa, Honduras

En el campamento del Motagua no tienen otro pensamiento que no sea remontar el marcador adverso de 2-0 si es que quieren seguir soñando con el tricampeonato.

"Ya estamos pensando en ese partido de vuelto que hay que remontar, no será fácil, pero nosotros tenemos la capacidad de lograrlo. Cuando jugamos once contra once, Olimpia nunca nos llegó y fue cuando expulsaron a Eddie Hernández que ellos salieron a buscar el partido. Hay que darle el mérito a ellos, los dos goles fueron legales y eso nos afectó", comentó el jugador.

El lateral de las águilas no cree que deben cambiar en su forma de juego para este compromiso. "Hay que hacer lo que siempre hemos hecho. Nuestro fútbol pasa por las bandas, el de Olimpia por el medio y ellos comenzaron a tomar la pelota y por ahí cayeron los goles"

Y agrega que: "Tenemos que entrar más concentrados, no meternos con el árbitro, ya que ellos pitan lo que miran y por ahí tratamos de hablar con ellos pero no pasa nada".

El jugador del Motagua tiene claro que el rival tiene jugadores claves y que marcan la diferencia. "Olimpia tiene bastantes jugadores buenos, está: Chirinos, Alex López, que es el que maneja la media, Bryan Moya, que es gran jugador. Pero cuando estábamos con once nosotros supimos manejar el balón, solo que por ahí no se nos dio".

Félix Crisanto sabe que ahora la responsabilidad de ganar por diferencia de dos goles la tienen ellos.

"La presión ahora la tenemos nosotros de ir a buscar el resultado, ya que Olimpia va tratar de manejar el resultado, pero nosotros nosotros ahora tenemos que ganar sí o sí".

Y asegura que: "Sabemos que tenemos que salir a buscar el resultado, pero si Olimpia nos hace un gol se nos complica más, pero hay que estar bien concentrados".

