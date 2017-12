Salvador Nasralla dice que EEUU le confesó que Honduras es un narcoestado

Tegucigalpa, Honduras

El candidato de la Alianza, Salvador Nasralla, dijo este viernes en un programa de televisión que Estados Unidos le confesó que para ellos Honduras es un "narcoestado", pero es "nuestro narcoestado".



Las polémicas declaraciones las brindó en el canal HCH, entrevistado por el director y propietario del medio de comunicación, Eduardo Maldonado. Nasralla reconoce que ahora le queda poco espacio para actuar tras denunciar que en las elecciones del 26 de noviembre se hizo fraude a favor del candidato nacionalista, Juan Orlando Hernández.



En la tercera pregunta que le hizo el periodista, el político de la Alianza, que ha tenido en el expresidente Manuel Zelaya a su principal activista, Nasralla devela algunas interioridades de sus conversaciones con Estados Unidos.



He aquí la pregunta y las revelaciones que ha hecho Nasralla:



Pregunta. Ingeniero, ¿Por qué cree usted que al final, el gobierno de EE UU se apresura a emitir esta resolución que le pone la tapa al pomo? ¿Por qué cree si usted recién viene de allá, si usted cree que estas situaciones que se están viviendo en el país no las mira bien el mismo gobierno de EE UU y cree que al haber sido usted ungido como tal hubiese sido un gobierno de izquierda y con relación a los países del sur?



Respuesta. Pues yo creo que ellos tienen mucho temor a los gobiernos de izquierda, hay un gobierno de izquierda en Nicaragua, hay un gobierno de izquierda en El Salvador, pero independientemente de eso, yo lo que pretendía no era un gobierno de izquierda, yo pretendía por primera vez tener en Centroamérica un gobierno decente, un gobierno que manejara los dineros con manos limpias y ellos lo entendieron.

Ellos siempre aceptaron que Honduras tiene un gobierno corrupto, que tiene un gobierno, un narcoestado, ellos saben perfectamente, pero como me dijeron que...sabemos que es un narcoestado, pero es nuestro narcoestado o sea, a diferencia de otros gobiernos de Sudamérica que están involucrados en la izquierda y están totalmente alejados de ellos.

Estos que gobiernan Honduras son delincuentes, pero son delincuentes que dependen de Estados Unidos o sea que respetan a Estados Unidos y que Estados Unidos les da el beneficio de no llevárselos extraditados mientras les mantengan ciertas prebendas, pero lo importante para mi es que quedó demostrado que se ganó las elecciones, o sea ellos saben que yo gano las elecciones, si por decisiones políticas no nos permiten tener un gobierno limpio, quiere decir que pues que prácticamente pues que en Honduras ya no se puede jugar limpio.

Para meterse a política, los que se metan a política, van a tener que ser personas que acepten la mordida, la suciedad, estar metidos en el narcotráfico, tener cola, pues para mí una muy bonita experiencia porque todos estos años me han dado la experiencia de que para la gente limpia, para la gente honesta, para la gente que quiere hacerle bien al pueblo no hay futuro, digamos, ya no se pudo en esta oportunidad y ya te puedo anticipar que para el resto de los días en Honduras siempre van a tener un gobierno con movidas, un gobierno corrupto que va a estar involucrado en negocios sucios, que va a permitir que se explote más al pueblo y el pueblo va a continuar su éxodo probablemente hacia los Estados Unidos, va a ser un éxodo tremendo.

El caso es que mientras se construye el muro va a hacer un gran éxodo, así que si ahorita tenemos un millón de personas en EE UU se deberán sumar a muchos profesionales porque aquí en Honduras el hecho de que si quieres trabajar en tu profesión pero para poder trabajar en ella necesitas aceptar movidas, necesitas darle dinero al Presidente, a los ministros y continuar con esa política corrupta.

Mucha gente quiere trabajar limpiamente, como se trabaja en Estados Unidos, así que todos vamos a tratar de irnos a vivir a los Estados Unidos para tener allá una mejor condición de vida, una vida limpia, una vida donde podas ejercer la profesión, de la ley, de abogado, por ejemplo, sin tener que violentar la Constitución.

Así que después de esta experiencia queda claro, prácticamente se marca un hito en la historia de Honduras, siempre se pensó que se podía quitar a los corruptos del poder, pero hoy ya quedó demostrado que no se puede quitar a los corruptos del poder y que hay que intentar emigrar a países como Costa Rica, Estados Unidos, Australia, Canadá donde la condición de vida y el respeto a las leyes es primordial, así concluyó la respuesta de Salvador Nasralla.

