Con respaldo de Estados Unidos a JOH, Nasralla dice que "la Alianza queda destruida"

Tegucigalpa, Honduras

El líder de la Alianza de la Oposición, Salvador Nasralla, condenó este viernes el respaldo que le brindó Estados Unidos a Juan Orlando Hernández, tras reconocerlo como presidente electo de Honduras.



El ingeniero de 64 años aseguró que "en Honduras los políticos honrados no tienen futuro" y que la decisión del Departamento de Estado lo confirma.

"Ellos -Estados Unidos- tienen mucho temor a los gobiernos de izquierda, pero yo no pretendía un gobierno de izquierda. Yo quería un gobierno decente que manejara el dinero con manos limpias. Ellos aceptaron que Honduras tiene un gobierno corrupto, incluso me dijeron que sabían que era un narcoestado", manifestó.

El comentarista deportivo también reiteró que "quedó demostrado que él ganó las elecciones y si por decisiones políticas no nos permiten tener un gobierno limpio, quiere decir que en Honduras no se puede tener un gobierno que no esté coludido con actividades delictivas".

Nasralla también negó que las protestas hayan afectado su imagen ante EUU. "No hicimos manifestaciones violentas y si hubo fueron realizadas por infiltrados. Yo me siento conforme con lo que he hecho, porque yo hice lo que tenía que hacer y lo seguiré haciendo en beneficio de la mayoría", recalcó.

Sobre el futuro de Honduras anticipó pobreza y un éxodo masivo de inmigrantes hacia Estados Unidos.

"Fue una bonita experiencia incursionar en política porque todos estos años me han hecho ver que para la gente que quiere hacerle bien al pueblo no hay futuro. Si ya no se pudo en esta oportunidad, no habrá ninguna. Ya se puede anticipar que el pueblo seguirá con su éxodo a los Estados Unidos, mientras se construye el muro fronterizo", expresó resignado.

Además agregó que "en Honduras los políticos honrados no tienen futuro. Se pensó que se podía quitar a los corruptos, pero es imposible", finalizó.

¿Cómo queda la Alianza?

Respecto a su relación con la Alianza de Oposición simplemente manifestó que después del respaldo de EEUU al mandatario nacionalista, sus decisiones quedarán en el aire porque no tiene partido político.

"Ya con la decisión de Estados Unidos yo quedo fuera de escena, porque yo no tengo partido político. Cualquier cosa que yo haga a partir del momento que ya está instalado el Presidente de la República en el poder, yo no puedo hacer ningún llamado. Le corresponde al Partido Libre con su líder "Mel" Zelaya, quien deja de ser el coordinador de una Alianza, porque practicamente queda destruida con este comunicado, tomar las acciones correspondientes", aconsejó.

De igual manera confirmó que en la segunda semana de enero de 2018 habrá una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, para vislumbrar las posibles rutas a seguir.

A las 12 del mediodía de este viernes el líder de la oposición hondureña brindará una conferencia para indicar a sus simpatizantes cuáles son los pasos a seguir.