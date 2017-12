Cristiano-Messi y los otros Clásicos del Clásico

Madrid, España

Entre el Real Madrid y el Barcelona, habrá diez Balones de Oro sobre el césped el sábado en el Clásico liguero: cinco para Cristiano y cinco para Leo Messi. Un auténtico Clásico dentro del Clásico, a la altura de otros duelos muy esperados.



Cristiano y Messi están empatados a goles en este año natural antes de su último partido de 2017 en el estadio Santiago Bernabéu el sábado (12h00 GMT): los dos llevan 53 goles, contando clubes y selección.



Un total que tanto el portugués como el argentino esperan mejorar en el Clásico, un enfrentamiento en el que Messi es el mejor goleador (24 tantos) por delante del mítico Alfredo Di Stéfano (18) y Cristiano (17).



Sospechoso de estar ya en su recta final a sus 32 años, "CR7" replicó marcando contra Gremio el pasado fin de semana (1-0) en la final del Mundial de Clubes. "Respondo siempre en el campo", aseguró.



En cuanto a Messi, de 30 años, mejor goleador de esta Liga con 14 goles, espera poder dar una dura estocada al Real Madrid el sábado: "Sería importante para nosotros poder ganar ese partido por lo que significa", dijo.



- Benzema-Suárez, ¿dos puntas por fin afilados? -

Lejos de su mejor rendimiento en estas últimas semanas, Karim Benzema y Luis Suárez parecen por fin empezar a levantar cabeza.



El delantero francés del Real Madrid, que festejó esta semana sus 30 años, tiene mucho que demostrar el sábado tras ser continuamente criticado por la prensa española por sus estadísticas consideradas indignas de un N.9. Incluso se habla de la llegada de un atacante competidor en el mercado de invierno.



En cuanto a Suárez, empezó renqueante la temporada, pero se ha colocado ya entre los mejores goleadores de la Liga con 9 tantos. "Estoy en un buen momento, pero lo importante es que el equipo siga consiguiendo tres puntos en cada partido", subrayó.



- Isco-Iniesta, duelo de creadores -

Los dos directores de orquesta de la selección española frente a frente el sábado: el veterano Iniesta (33 años), que sigue respirando fútbol pese a un físico menos fiable, y la juventud encarnada por Isco (25 años), al que Zidane da completa libertad.



Pese a la recuperación de Gareth Bale, Isco parte con ventaja par ser titular visto su gran momento de forma tras ser elegido mejor jugador del mes de noviembre del Real Madrid.



Iniesta, por su parte, tal vez no aguante 90 minutos, pero su hora de juego contra el Deportivo de La Coruña (4-0) demostró cuando supone el capitán para el estilo barcelonista. "El Barça gana cuando somos protagonistas y eficaces", recordó.



- Casemiro-Paulinho, brasileños atípicos -

Son brasileños pero son más fuerza que espectáculo: el centinela madridista Casemiro y el todoterreno barcelonista Paulinho se perfilan como los amos en el centro del campo el sábado.



Casemiro tendrá la difícil tarea de bloquear a Messi, lo que ha conseguido en varias ocasiones. Paulinho, por su parte, no es un artista del balón pero su presencia en ambas áreas impresiona: ¡lleva seis goles en esta Liga, más que Cristiano (4)!



"Cuando juego siempre intento dar lo mejor de mí y no me preocupo en marcar goles", dijo, modesto, el sólido centrocampista azulgrana. Ha acallado la críticas sufridas a su llegada por su edad (29 años) y su precio (40 millones de euros).



- Navas-Ter Stegen, dos muros -

En competencia con el ídolo Iker Casillas a su llegada en 2014, y después cerca de ser intercambiado por David de Gea en el verano de 2015, Keylor Navas podría volver a estar en el ojo del huracán si el Real Madrid ficha, como se espera, un nuevo portero.



Tal portero sería, según la prensa, el prometedor internacional español Kepa Arrizabalaga (Athletic de Bilbao), que podría llegar en enero. De ahí el interés para el costarricense de lucirse el sábado.



Por el lado barcelonista, Marc-André Ter Stegen es la clave de una defensa muy sólida. El alemán está viviendo una espectacular otoño, pero está por ver si será suficiente para resistir a las oleadas blancas.

