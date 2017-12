Capturan a mujer que mató a hondureña para robarle a su hija en EEUU

Houston, Estados Unidos

La policía de Houston, Estados Unidos, logró capturar este jueves a una mujer de 28 años, quien sería la responsable de asesinar de varias puñaladas a una hondureña para robarle su bebé.

La persona capturada fue identificada como Erika Jisela Miranda-Álvarez, de 28 años, quien según las investigaciones, estaba embarazada y debería haber dado a luz en enero, pero sufrió un aborto.

Le puede interesar: Cinco hondureños murieron en fatal accidente en México

Sin embargo, la sospechosa no le avisó a sus familiares de los que había pasado e ingresó al apartamento de la compatriota Carolina Flores, de 33 años, para matarla y quitarle su hija.

Tras el asesinato de la compatriota, las autoridades capturaron al padre de la niña, Marcos Mariano Thomas Palacios, que se encontraba en San Antonio (Texas), pero después concluyeron que se trataba de un secuestro.

En consecuencia, la policía ofreció una recompensa de 5,000 dólares para dar con la persona que secuestrá a la niña y mató a su madre.

Rápidamente las autoridades llegaron a un apartamento donde una pareja tenía un bebé, donde confirmaron que era la pequeña desaparecida. La mujer fue detenida, pero no así su novio, que parecía no estar al corriente del aborto y los sucesos posteriores.

UPDATE: This is the mug shot of Erika J. Miranda-Alvarez, 28, who our investigators arrested this morning at an apartment at 9707 South Gessner. Minutes ago, she was formally charged with capital murder in this ongoing investigation. #hounews pic.twitter.com/k6EOZNCrIt