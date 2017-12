Liberal Luis Zelaya: ''La Alianza nos dejó solos''

Respecto al diálogo que convocó el presidente Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya enfatizó que el Partido Liberal no acudirá.

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial Luis Zelaya le recordó a la Alianza que cuando ellos denunciaron irregularidades en el sistema de transmisión previamente al proceso electoral no sumaron a la lucha.''Nos dejaron solos ahí están las consecuencias'', reprochó.



El candidato liberal se refirió al tema minutos después de haber entregado su informe de rendición de cuentas a la unidad de política limpia.



En ese sentido argumentó que es el primer candidato presidencial que se presenta a entregar su informe y lo realiza ''para fortalecer la transparencia en el proceso electoral que realizamos''.

Zelaya además manifestó que el día de mañana presentarán una impugnación al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde solicitarán la invalidación a la declaratoria presidencial y al proceso electoral.



''Se los vamos a presentar al TSE, bueno son los mismos pero así es la ley y vamos a seguir el proceso''.



Respecto al diálogo que convocó el presidente Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya enfatizó que el Partido Liberal no acudirá.



''Él no tiene la moral para convocar a un diálogo, además los actores que participan no garantizan resultados porque son ellos mismos'' dijo.



Por último invitó al pueblo a solicitar un verdadero diálogo genuino donde participen todas las partes con un árbitro internacional e independiente.