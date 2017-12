Demi Lovato presume sus prominentes caderas y genera alboroto

Los Ángeles, Estados Unidos

La cantante Demi Lovato ha estado en el ojo del huracán, debido al atrevido atuendo que decidió usar durante su participación en un evento organizado por la famosa estación Y100 de iHeart Radio.



En el encuentro que se celebró en el estadio BB&Center de Sunrise, la intérprete apareció con el look más sensual de este 2017 y por supuesto no pasó desapercibida.



Un sexy conjunto jean fue combinado con un sensual leotardo de encaje negro y botas blancas. Sus caderas quedaron totalmente expuestas y las redes sociales explotaron.



Como si el atrevido look no fuera suficiente, Lovato derrochó sensualidad arriba del escenario junto a sus bailarinas.

