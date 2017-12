Sectores sociales coinciden en que políticos deben sumarse al diálogo nacional para resolver crisis electoral

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Diferentes sectores sociales de Honduras coincidieron este miércoles en sumarse a un gran diálogo nacional para resolver la situación que atraviesa el país. Los representantes solicitaron además a los políticos a que se integren al encuentro que busca llegar a un gran acuerdo.



El diálogo convocado este día por el presidente Juan Orlando Hernández fue bien recibido por los representantes del rubro empresarial, cooperativas, microfinancieras, iglesias, patronatos y demás sectores organizados.

Uno a uno los dirigentes de cada sector presentaron su posición sobre el diálogo convocado, aquí sus observaciones:



Juan Carlos Sikaffy, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep):

"Hacemos un enérgico llamado a los sectores al diálogo y a las protestas pacíficas. El país está quedando poco a poco sin comida y sin combustible", expresó.



Agregó que "hemos coincidido en que los sectores deben ceder al diálogo y que es necesaria la participación de los involucrados en el proceso electoral".



Francisco Ordóñez, presidente de la Comisión Hondureña de Cooperativas (CHC):

Las cooperativas de forma unánime acuerdan participar en el diálogo como un mecanismo conciliador, aseguró Ordóñez.



También pedirmos que "las protestas se realicen sin violencia y con la intención de no dañar al sector de la economía".



"Hemos participado en el diálogo y hacemos un llamado a los partidos políticos para participar. Además llamamos a que las protestas se hagan de forma pacífica. No podemos seguir en el bloqueo que daña la circulación de las personas".



Tenemos que buscar una avenida que nos permita lleve a una solución. Manifestamos que como cooperativistas estaremos de principio a fin en el diálogo, afirmó el presidente de la CHC.



Evelio Ramírez, representantes del sector microeconómico del país:

"Estamos preocupados por la situaciín del país, por lo que debemos incorporarnos al diálogo", dijo.



"Les pedimos a los partidos que no hagan tomas de manera violenta porque están dañando al país. Por lo tanto como consejo hondureño llamamos a nuestras bases a que estén calmados, sabemos que en estos momentos las marchas pacíficas no existen. Hacemos el llamado a sumarse al diálogo, enfatizó.



Santos Caballero, dirigente del Sector Organizado:

"Queremos invitar a los representantes de los partidos políticos y que no lo vean como una convocatoria del presidente sino del sector social, de la economía que está siendo afectada.



Juan José Lagos, representante de la Red de microfinancieras de Honduras:

"Estamos convocando a este diálogo y haciendo un llamado a las mipymes a dialogar. Reiteramos el apoyo y hacemos un llamado a los microempresarios del país para rescatar la paz. No es justo. Más de un millon 600 mil personas viven de la pequeña empresa y son los más afectados", detalló Lagos.



"Los invitamos a que llamen a sus bases porque tenemos que encontrar una solución inmediata al problema".



Marco Antonio Garay, presidente de la Confederación de Patronatos de Honduras:

"No somos una organización que aceptamos el vandalismo y el saqueo. Ya pasamos la etapa en la que se nombró a un presidente", dijo.



"En esta ocasión nosotros pedimos a la empresa a que formen parte de este diálogo, al igual que los dirigentes de partidos políticos que acaten el llamado al diálogo para restablecer la paz", solicitó Garay.



"Creemos que podemos restablecer el orden sobre todo en las zonas afectadas. Además nos solidarizamos con la Policía Nacional y Militar", puntualizó.



Conadeh y Conferencia Episcopal abogan por el diálogo

A la solicitud se sumó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, quien este miércoles reiteró su llamado a los líderes políticos para que recurran al “diálogo pacífico” como mecanismo para resolver todas las diferencias y encontrar resultados que beneficien al pueblo.



El ombudsman hondureño les exhortó a que reflexionen y se ocupen de resolver pacíficamente sus diferencias, sin instigar a la violencia. Agregó que los partidos políticos deben comprender que el fin supremo del ejercicio del poder público es la protección y el respeto de la dignidad humana de todos los hondureños.



"Ellos deben garantizar la gobernabilidad en Honduras, demostrando, en esta crisis, que tienen la voluntad y capacidad de resolverla fomentando la cohesión y armonía social", señaló.



Declaró además que "el principal instrumento para comenzar esa vía de democratización, de forma más evidente y adecuada, es el diálogo pacífico, para resolver todas las diferencias. Ese diálogo pacífico debe tener el objetivo de encontrar resultados que a todos beneficien”.

La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica reflexionó sobre las vías de salida de la presente crisis, señlando que la declaración del TSE no puso fin al conflicto, debido a las profundas y antiguas tensiones, acrecentadas por la decisión de permitir una reelección presidencial sin la claridad exigible ni una aceptación mayoritaria.



Para salir adelante, la Conferencia considera que será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad.

El presidente de Honduras señaló más temprano que es necesario que un grupo de facilitadores hondureños integren el diálogo, con el acompañamiento de expertos externos que puedan ayudar al diálogo.

