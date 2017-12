Juan Orlando Hernández invita a todos los sectores del país a formar parte de un gran diálogo nacional

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hérnandez, llamó este miércoles a todos los sectores del país a participar en un diálogo nacional para resolver la actual situación que atraviesa a Honduras y que está afectando la estabilidad y la economía.

Hernández señaló que es necesario que el diálogo se de con el apoyo de un grupo de facilitadores "que tienen que ser hondureños", aunque no descartó que expertos de fuera puedan acompañar dicha conversación.



"Parte de este gran acuerdo nacional debe ser en el orden político, porque los políticos somos los que hemos participado en el proceso electoral en primera fila".



El mandatario a quien el Tribunal Supremo Electoral declaró reelecto el pasado domingo lamentó que las protestas comenzaron pacíficas y terminaron siendo violentas y constantes.



"No se identifica una tan sola manifestación pacífica, todas absolutamente todas son violentas, al grado de agredir a las personas que tienen el derecho de trasladarse", dijo.

Hernández lamentó que se ha llegado al punto de saquear negocios y robar el fruto del trabajo de los empresarios, y no solo al gran empresario que tiene sus negocios asegurados, sino al pequeño y microempresario que lo único que tiene es eso y las deudas.



"Se ha identificado que son grupos de maras y pandillas que están entre las protestas", aseguró el gobernante.



La época navideña es propicia para la generación de empleo temporal y eso no está ocurriendo este año, comenta Hernández. Agregó que "muchos invirtieron, trayendo exportaciones y están perdieron mucho empleo y dinero, no se vale usar la política para eso".



Concluyó recondándoles a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas que la Constitución ordena velar por el orden público. "Protesta pacífica, protegerla; protesta violenta, actuar", aseveró.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una segunda vuelta electoral como lo recomienda Luis Almagro, secretario de la OEA manifestó que no está de acuerdo. "No quiero que se entienda como una renuncia a mi responsabilidad actual", expresó.



