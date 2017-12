No se jugarán los 19 minutos en SPS por falta de seguridad

San Pedro Sula, Honduras

No hay garantías de seguridad. Por eso no se jugó esta tarde de miércoles el partido de semifinales entre Real España-Marathón.

Apenas eran 19 minutos que tenían que jugarse, pero ningún miembro de la Policía Nacional se hizo presente.



"Desde que llegamos al estadio no habían policías y asi no podíamos realizarlo, me avisa la Liga que hay un riesgo de jugar sin elementos y determinamos irnos pues no vamos a arriesgar a los árbitros y jugadores", dijo el comisario del partido, Perdomo.



Los jugadores de Marathón y la cuarteta arbitral fueron los primeros en irse del estadio.

Otro problema que hubo es que a última hora, la Liga Nacional cambió el clásico sampedrano para el estadio Olímpico y no el Morazán como hasta este martes estaba confirmado.



Y de esta manera, este partido sufre una nueva reprogramación y ahora se volverá a definir en las próximas horas cuándo se juega.

