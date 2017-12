Este miércoles se juegan los 19 minutos restantes del clásico de San Pedro Sula

Redacción

San Pedro Sula, Honduras

El fútbol debe continuar a pesar de lo convulsionado que se encuentra el país.

Este miércoles a las 3:00 PM se jugará a puerta cerrada los 19 minutos que restan del partido Real España-Marathón, que fue suspendido el pasado 13 de diciembre por un zafarrancho que se registró al minuto 71 cuando el árbitro, Armando Castro sancionó un penalti en contra del Marathón.

La decisión de Castro provocó la entrada a la cancha de decenas de enardecidos aficionados del Marathón que rompieron un portón y estuvieron a punto de enfrentarse con seguidores del Real España, que hicieron lo mismo desde la grada del lado este.

La Policía dispersó a los aficionados con gas lacrimógeno y el duelo fue suspendido con ventaja de 2-0 a favor del Real España. El juego deberá reanudarse desde el manchón penal con el lanzamiento que podría terminar en la tercera anotación Aurinegra.

Al Verde le toca remontar el marcador, pero no todo está perdido. El conjunto Esmeralda tiene 90 minutos más para jugar en el Yankel Rosenthal en el juego de vuelta.

Lucha interna de Castro

El director deportivo de Marathón, Rolando Peña, afirmó que se presentarán al partido independientemente si se juega a partir del penal que, según, les sancionaron mal.

“Vamos a respetar la decisión, basado en lo que menciona la regla 5 y que habla sobre las atribuciones del árbitro y que han querido mal interpretar para inducirlo”, dijo Peña.

Mandó un mensaje al asesor arbitral de la Fenafuth, Pedro Rebollar: “Esperamos que Rebollar no se vuelva a equivocar con el nombramiento de la terna porque nos mandó asistentes a los que les pesó el juego. No he hablado con Armando, pero me imagino que debe tener una lucha interna por la decisión que tomó”.

