Carlos Restrepo comentó que su rival tiene una "ligera ventaja"

Tegucigalpa, Honduras

Carlos Restrepo, entrenador de Olimpia, preparó este martes a su equipo en el Estadio Nacional y habló de la semifinal que inicia mañana ante Motagua. El colombiando se refirió a la sensación de jugar a puerta cerrada y confirmó que ha recuperado a Carlo Costly, Jonathan Paz y Donis Escober.



¿Cómo un asimilan el hecho de jugar esta semifinal sin público?

Han decidido jugar a puerta cerrada esta serie de semifinal, nos toca asumilar como viene. Para mí realmente es un poquito extraño, no es lo ideal, sobre todo en la situación que se está presentando, pero hay que afrontarla así. Venimos preparados en ese sentido, esperamos que podamos cumplir con esa espectativa de poder ganar ganar la serie y pasar a la final, que es la idea que que tenemos y que los jugadores también han intentado trabajar durante este tiempo de duda.



¿Qué opinión le merece el cruce de Concachampions ante Red bulls?

Para nosotros cualquier rival que quedara era supremamente difícil, son equipos muy organizados, con mucha estructura, con buenos jugadores y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para pasar esa llave, ganarle a Red Bulls y marcar otra pauta en el orden internacional, que sería bueno para el equipo.



Motagua llega sin un mes de competencia oficial, ¿se le puede sacar ventaja a eso?

No, no. Yo siempre he creído en la realidad de los 90 minutos; la disposición y la actitud con que los jugadores encaren el compromiso. La alegría y la motivación que puedan tener en un momento dado también influye mucho a la hora de resolver una situación de estas. Yo creo que ningún jugador ni de Motagua ni de Olimpia quiere un clásico sin gente, pero toca hacerlo así y siemplemente esperar esa actitud de querer ganar, de querer figurar, de querer gloria. Eso es lo que uno siempre busca en estas instancias, independientemente de cómo vengan las cosas. Hay que demostrarlo. No nos confiamos de tiempos, tiempos que ha tenido Motagua sin jugar o los tiempos que hemos tenido nosotros. Esto lo van a resolver los muchachos dentro del campo.

Usted fue el primero que le ganó una final a Motagua con Olimpia, ¿Ha cambiado el discurso de aquel entonces al de este momento?

El torneo de este país es muy corto y ellos están dando la vuelta muy seguido en los clásicos. Yo llevaba siete años sin estar acá y me imagino que han jugado muchas veces, ellos mismos conocen cómo es esto. Yo les participo mucho del conocimiento de los jugadores, de los grupos, del estilo, de la forma que tienen la forma que tienen los equipos para tener todo el conocimiento pertinente. Si un jugador no se motiva para el clásico está muerto, o sea, seguramente no le está corriendo sangre de futbolista por dentro. Más es dejar que ellos, sin presionarlos, se metan al partido, se metan a su clásico, lo vivan con responsabilidad y con el deseo y la voluntad de ganar.



¿Este tiempo le ha servido para recuperar a jugadores como Carlo Costly?

Hemos tenido el acercamiento de Carlo Costly y de Jonathan Paz, que son jugadores que los vamos a acercar a la nómina. Es muy bueno para nosotros estos días, y lo importante es que ellos lo demuestren el campo.



¿Qué es lo que más le ocupa de Olimpia?

Hemos intentado que en la parte metodológia mantengamos el grupo, en las cargas de trabajo. Hemos intentado ser cuidadosos dentro de la situación que se está viviendo, porque nosotros siempre hemos corrido de un lado para otro, para buscar una cancha, para intentar entrenar y, a veces, no enocontramos un campo en el estado que queremos o tenemos que cambiar el trabajo.



¿Qué le gusta de este Motagua de Diego?

Está muy bien conformado y complementado. Los equipos se van complementando en el tiempo, ¿qué es eso? Por zonas, por líneas. Creo que son un equipo fuerte, también en la misma constitución de jugadores es un equipo con buena estampa, tiene una idea de juego clara, tiene tiempo de trabajo, tiene comunión y tiene un espíritu de equipo que se le ha visto en el último tiempo, entonces vamos a enfrentar un muy buen rival.



Motagua ha sido verdugo de Olimpia en etapas decisivas. ¿Cómo ha trabajado la parte psicológica para evitar que eso afecte?

Es que el jugador que salga a un clásico con mala actitud y que salga a un clásico sin motivación, yo creo que no puede estar en una institución que pueda pelear. Yo creo que todos los jugadores de Olimpia mañana están con la corazonada, están con el sentimiento, con la disposición de ganar el clásico. Y eso es lo que yo espero ver en el campo, independientemente de los factores que hemos vivido estos días y el que vamos a vivir mañana sin gente. Espero ver esa disposición y ojalá que mañana podamos sumar ese resultado positivo que nos ponga a pelear.



Es tercera semifinal en su carrera, ¿qué tanto representa para usted?

Todo lo que sume como técnico al lado de los grupos siento que es bueno. Al final, a uno lo contratan para tratar de estar en las últimas instancias y más un equipo como Olimpia. Hemos tenido un semestre en donde hemos ganado la Liga de Concacaf y también queremos llegar a la final. Esperamos que se nos pueda dar, que podamos sacar esta llave adelante y que sigamos sumando de estas instancias. Para uno como técnico es bueno, pero nosotros pensamos más en el grupo y en la institución.



Tener el reglamento en contra, ¿demanda salir a buscar el partido en este primer partido?

Pero con inteligencia. Una cosa es buscar el partido a la loca, dejando espacios, tratando de no tomar precauciones, desgastándose físicamente. Me parece que el equipo tiene que ser un equipo dosificado, tranquilo, ordenado, tratando de imponer condición técnica con el balón en la parte individual y colectiva, ir llevando el resultado, mirar en qué momento se da la oportunidad de sorprender para hacerlo... osea, manejar el ritmo del juego. Son cosas que para ganar, se tiene que tener y más ante un rival como el que tenemos enfrente.



¿Es favorito Motagua?

Cuando se llegan a las llaves, hay cosas que pueden estar favoreciendo en determinado momento a un equipo. Yo creo que Motagua, por el hecho de ser campeón y ya con un recorrido grande con el grupo, tiene una ligera ventaja. Parece que el tema del reglamento también es al final una ventaja que se puede aprovechar en el camino, no de entrada, si no en el camino, entonces podría decirse que a nosotros nos toca remar fuerte para buscar esta serie.



¿Qué espera mañana de su Olimpia?

Disposición, entrega, actitud, que reproduzcamos un poco nuestro trabajo, que seamos constantes, que no nos rindamos, que sintamos el partido como una final, como el equipo grande que somos, eso es lo que quiero ver del Olimpia.



¿Olimpia le sacó ventaja al parón?

Para nosotros todo lo que fuera trabajo e ir doficando es importante. Creo que estamos tranquilos y siempre que el grupo tenga tranquilidad se dice que se aprovechó el tiempo.

