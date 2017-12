Empresa de transmisión de datos pide a la OEA rectificar su informe

'No hay argumentos para descalificar el procesamiento electoral y la base de datos no fue trastocada', dijo Theodore Dale.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Ante las acusaciones por supuesto fraude en el conteo de datos electorales en los comicios del 26 de noviembre, el gerente de la firma de transmisión, Theodore Dale, aseguró este martes que los datos nunca fueron trastocados y que todo el proceso se llevó a cabo de manera transparente.

De igual forma el experto pidió a la Misión de Observacion de la Organización de Estados Americanos rectificar su informe donde critica la parte técnica del procedimiento. (Vea aquí el informe de la OEA).

"Pido a la OEA que rectifique este informe porque contiene conclusiones cerradas y quizás con motivaciones que no conocemos ". "La OEA está hablando sin sustento técnico", dijo Dale durante una conferencia de prensa. "Se puede demostrar que esa base de datos no fue alterada. Los comprobantes los tienen todos, hasta los propios partidos", dijo.

“Cómo puede venir un auditor a auditar un proceso electoral y no mirar de ninguna manera la base de datos. El corazón del proceso electoral es la información almacenada, procesada por nosotros y que se divulga permanentemente en el sistema de divulgación”, cuestionó.

“Afirmamos enfáticamente que la base de datos no fue alterada en ninguna instancia y si el técnico de la OEA hubiera hecho su trabajo de análisis, hubiera determinado que no hay eventos que afectaron el proceso electoral y más los registros de los logs de la base de datos determinan que estuvo completamente protegida de cualquier vulnerabilidad, blindada ante cualquier ataque o intervención interna o externa”, reiteró

En ese sentido manifestó que "no hay argumentos para descalificar el procesamiento electoral". Por otro lado dijo a la OEA que "los objetivos de esta auditoria no se cumplieron.

"Nos sorprende inexplicablemente que el técnico de la OEA no aceptó nuestro planteamiento y así llegó a conclusiones erróneas" , expresó Dale.

Dale anunció además que el 26 de diciembre viajará a Estados Unidos y solicitará una reunión con el secretario de la OEA y le dará a conocer la información luego que éste manifestara que lo más recomendable para Honduras es repetir las elecciones generales.

La OEA, que envió a observadores electorales al país, dijo en un comunicado que era imposible determinar un ganador claro con suficiente certeza por irregularidades como “intromisiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales”, apertura de urnas e “improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento”, combinado con la ajustada diferencia de votos.

“El único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales, dentro del marco del más estricto respeto al Estado de Derecho, con las garantías de un TSE que goce de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y los partidos políticos”, dijo la OEA.



“El pueblo hondureño merece un ejercicio electoral que le brinde calidad democrática y garantías. El ciclo electoral que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) dio por cerrado hoy, claramente no lo ha sido”, agregó el ente en su nota.



El presidente del tribunal, David Matamoros, anunció el domingo en la noche el triunfo de Hernández diciendo “Hemos cumplido con nuestra obligación (y) Deseamos que haya paz en nuestro país”.



Según el recuento oficial, el presidente salió reelegido con el 42,95% de los votos depositados el pasado 26 de noviembre, frente al 41,42% de Nasralla, quien antes del anuncio cuestionó el resultado y dijo que no lo reconocería.



La noche del domingo, ayer y hoy se han reportado manifestaciones por las principales avenidas de la capital, Tegucigalpa, y otras ciudades.



Hernández, cuya hermana Hilda murió el sábado en un accidente de helicóptero, no se pronunció sobre el anuncio del TSE.



Más temprano, Nasralla viajó a Washington para presentar lo que calificó como “numerosas” evidencias del supuesto fraude. Dijo que tiene previsto reunirse con funcionarios de la Organización de Estados Americanos y del Departamento de Estado estadounidense, además de con miembros de organizaciones de derechos humanos.

