Cantante coreano que se suicidó dejó una nota de despedida

Seúl, Corea del Sur

Kim Jonghyun cantante surcoreano, que aparentemente se suicidó el lunes 18 de diciembre, dejó una nota de despedida con un mensaje depresivo.

Dicha nota fue publicada en Instagram por la también cantante coreana, Jang Hee-yeon, del grupo Dear Cloud , amiga cercana del fallecido a quien según Kim se la envió.



"Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo", dice la carta escrita por el vocalista.

"Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal...¿Por qué lo elegí?", continúa diciendo la carta que hasta el momento no se sabe cuando fue escrita.

"Dime que esto es suficiente, que lo hice bien. Incluso aunque no puedas sonreír, no me despidas echándome la culpa. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Adiós", concluye la carta.

Jang dijo haber consultado a la familia de Kim antes de publicar la carta.

Por su parte la Policía de Seúl dijo que no realizará una autopsia, pues las señales de un suicidio eran demasiado evidentes.

Kim debutó en mayo de 2008 como cantante principal de la formación SHINee, uno de los grupos masculinos de mayor renombre en el K-Pop.

