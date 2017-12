José Luis Sauceda comandante de la FAH: Hay que esperar los resultados de la investigación

Tegucigalpa, Honduras

El helicóptero FAH-905 pasó una rigurosa inspección técnica recientemente, informó a EL HERALDO el coronel José Luis Sauceda, comandante de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH). Sus pilotos eran certificados por la Academia Militar de Aviación con diferentes cursos en el extranjero.

Esclarecer el motivo por el que la aeronave se estrellara en la reserva Biológica Yerba Buena, donde perdieron la vida seis personas, incluida Hilda Hernández, hermana del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, está en manos de una junta de investigación nombrada por la FAH.



¿Estaba en buenas condiciones el helicóptero FAH-905?

La aeronave acababa de salir de una inspección rigurosa, excelente, certificada por instructores.



¿Eran pilotos con suma experiencia los que volaban hacia Comayagua?

Los muchachos eran capacitados en aeronaves, eran certificados en aeronaves, habían sacado sus cursos tanto en el exterior como nacionalmente, eran pilotos de helicóptero, pilotos calificados, con muchas horas de vuelo, no era la primera que vez que andaban volando, él (Iván Esaú Vásquez) ya tenía mucho tiempo volando en ese helicóptero VIP, con suficiente experiencia en horas de vuelo.



¿Es prematuro emitir una hipótesis de lo que pasó el día sábado?

Sería irresponsable decir por ahora qué sucedió, por eso se nombró una junta de investigación que hará todos los pormenores, ellos están en el área y una vez que el Ministerio Público (MP) dé la autorización comienza la junta de investigación, quienes van a recoger todas las pruebas, posibles causas y realizar hipótesis, conclusiones, este es un trabajo, un estudio y ellos están capacitados.



¿Conocía usted a los pilotos que perdieron la vida en Yerba Buena?

Cada comandante de base tiene su staff de pilotos, yo como comandante general, usted sabe que conozco a los comandantes, son puestos por nosotros, abajo están los mandos intermedios, superiores y subalternos, cada quien conoce las capacidades de cada uno de sus tripulantes, nosotros conocemos la capacidad de cada uno de los pilotos de la Fuerza Aérea, ya que son graduados en nuestra Academia de Aviación Militar por instructores realmente calificados, los cuales han estado internacionalmente recibiendo varios cursos.



¿Cuál es su sentimiento ante esta tragedia aérea

Lamentando sí la pérdida de toda la tripulación y los pasajeros que estaban en la aeronave.

¿Hay un fuerte resguardo en la zona del accidente?

El aérea está muy resguardada porque usted sabe que no se puede contaminar el área de trabajo para poder ver todo lo que sucedió.



¿Está al tanto de las labores que se realizan en el lugar del accidente?

Yo estoy al tanto de todo, cómo está la situación, cómo están trabajando, ellos me están informando, están los oficiales, hay seguridad de la fuerza aérea, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público, hay técnicos especialistas en helicópteros en el área que van recopilar la información y también está el jefe de la junta de investigación con su equipo.



¿Qué información se le brindará al Presidente?

Se le brindará un informe al señor Presidente, a mi general, a través de la escala jerárquica, a través del jefe del Estado Mayor, mi general Álvarez, luego a través del señor ministro de Defensa y luego al señor Presidente.



¿Su punto de vista personal de la tragedia?

Lo que nos queda es analizar, llevar las causas a un análisis y ver lo que realmente pasó, lastimosamente no puedo emitir mi punto de vista, yo soy piloto también, hay un montón de condiciones desde los tripulantes del vuelo y condiciones climáticas.



¿Hay información del vuelo, emergencia emitida?

En realidad todos desconocemos por ahora lo que pasó, sabemos del accidente, que despegó el helicóptero a una hora estipulada y que luego fue el último contacto con la torre y que estaba a once millas de Tegucigalpa, el informe de la junta de investigación será el que detalle lo que realmente pasó.