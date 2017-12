Marisa Matías: "La Unión Europea no debe intervenir en la independencia y autonomía de Honduras"

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea en las elecciones generales de Honduras, Marisa Matías, aseguró este lunes que no es competencia de este organismo interferir en la decisión del pueblo hondureño, luego que se oficializara a Juan Orlando Henández como presidente electo.



"La Unión Europea no puede ni debe intervenir en la independencia y autonomía del pueblo hondureño", fueron las palabras de Matías, diputada del bloque de izquierda de Portugal y del Parlamento Europeo.



"Los hondureños son responsables de definir su futuro, no está en nuestras manos interferir, participar ni mucho menos realizar intromisión en las decisión de elegir, ésto solamente a los hondureños les compete", puntualizó Matías, quien estuvo presente en el proceso electoral hondureño, en el que resultó presidente electo Hernández.



La experimentada diputada hizo hincapié en que sólo las instituciones hondureñas tienen la autoridad legal para tomar decisiones futuras sobre eventuales modificaciones del actual proceso electoral.

Matías se pronunció este lunes tras la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que oficializó a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras para los próximos cuatro años.

Unión Europea avala resultados

Pese a que actualmente no se encuentra en Honduras, Matías habló desde Portugal, no obstante, la Misión de Observadores, liderada por José Antonio de Gabriel, presentó este domingo su informe final en Tegucigalpa.

La comitiva representante de la Unión Europea dio a conocer una serie de conclusiones tras los comicios, donde dieron a conocer que se realizó una muestra de 300 actas, gracias a "un procedimiento aleatorio de las más de 14 mil que nos facilitó la Alianza de Oposición", que reveló que "los resultados brindados por el TSE son los mismos que presentan las actas en poder de los partidos políticos".

"Si alguien está en contra de ello, que se vaya a los tribunales para darle seguimiento", dijo José Antonio de Gabriel en la conferencia de prensa llevada a cabo a solo minutos de la declaratoria oficial del TSE.

"En lo que se refiere a la parte post electoral, hay que comprobar con los observadores nacionales pruebas exactas que muestren las irregularidades de las que se habla", concluyó el funcionario internacional.