Pequeños de la Villeda Morales felices al recibir un obsequio

Silvia Yamileth Pérez

Tegucigalpa,Honduras

Hubo tiernas sonrisas, expresiones de gratitud a través de sus miradas, pero también ofrecieron las gracias a viva voz. Y es que nunca imaginaron que en la fresca mañana que se había posado en la colonia Villeda Morales recibieran un presente de Navidad.

Y es que esta vez la solidaridad de los capitalinos tomó forma de muñecas, carritos y figuras de acción, como parte de la jornada solidaria que impulsa diario EL HERALDO denominada Regalando Sueños en esta Navidad.

En un vehículo doble cabina cargado de juguetes que simbolizan el granito de arena aportado por cada benefactor de esta campaña, el equipo periodístico de la sección Metro de este rotativo se trasladó hacia esa comunidad.

A tres kilómetros para llegar a nuestro destino, una niña vestida con un atuendo rosado y con un gorro blanco que en letras rojas decía “Ángel” se encontraba apostada en el marco de una puerta, acompañando a su abuelita.

Sin dudarlo, el conductor detuvo el automotor para entregarle un presente a la pequeñita.

Se trataba de Amalia Victoria Matamoros, de dos años, quien al recibir una figura de pony del mismo color de su vestido comenzó a mirarlo detenidamente.

De repente, más niños comenzaron a llegar a la casa de Amalia, en la comunidad de Las Joyas.

“Qué súper están estos regalos, hasta con confites vienen”, expresó con alegría Omar Matamoros, de diez años, otro de los beneficiados. En el lugar, cobijados por un fresco clima y una agradable llovizna, pintamos una decena de sonrisas.

Este grupo de niños recibieron un presente navideño. Foto:Jimmy Argueta/EL HERALDO



Sueños cumplidos

Al llegar a la colonia Ramón Villeda Morales una empinada cuesta no fue impedimento para que llegáramos a la cúspide en la que varios infantes aguardaban por un regalo navideño.

Mientras el conductor estacionaba el automotor, los rostros de curiosidad de los niños se transformaron en rostros de alegría.

Del vehículo bajaron cinco personas con un colorido gorro navideño, se trataba del equipo humano de la sección solidaria de este rotativo, quienes de inmediato comenzaron a entregar los regalos.

Entre los infantes se encontraba Franklin Díaz, de ocho años, quien aseguró ser un destacado alumno de la Escuela Francisca Herrera.

Con sus manos llenas de arena y limpiándose el rostro, Franklin se maravilló del obsequio que recibió.

“Yo le escribí a San Nicolás, pero no pensé que me lo iba a traer, a mí me encantan los carros y este que me trajeron está bien bonito”, manifestó el menor.

Por su parte, Sandra Díaz, de ocho años, llegó a paso lento a recibir un juguete, pues cargaba en sus brazos a su pequeña sobrina Tatiana Espinoza, de dos meses de nacida.

“Gracias por estos juguetes, mi sobrina y yo se los agradecemos”, expresó.

Al bajar por la calle de tierra mirábamos a lo lejos la razón por la que desde hace más de diez años este rotativo impulsa la gran recolecta de juguetes para compartir detalles de enorme jubilo. En el recorrido por la populosa colonia llegamos al sector conocido como Los Horcones.

Frente a una pulpería, tres niños caminaban rumbo a sus hogares.

“Hola, buenos días, vengan niños, traemos juguetes para compartir con ustedes”, exclamó uno de los periodistas.

En un abrir y cerrar de ojos los niños se multiplicaron.

Las niñas hicieron una fila y los niños comenzaron a seguir su ejemplo.

“Qué bonita está la muñeca, no me imaginé que este día íbamos a recibir la visita de los ayudantes de Santa, estamos hiperfelices”, manifestó Acsa Flores, de nueve años, mientras con una mirada dulce y llena de ilusión ya planeaba las horas de diversión que le daría la muñeca que recibió.

Otro de los infantes, con la naturalidad que le permite su niñez, no ocultaba su gran sonrisa al contemplar su juguete nuevo: un camión rojo y negro de cuatro gigantes ruedas, fue Santiago Mejía, de tres años.

Nuestra misión en el lugar finalizó, pero durante nuestro trayecto de retorno nos encontramos con algunos pequeñines que mientras caminaban por las calles de la capital fueron sorprendidos por la solidaridad.

Por ejemplo, en la parada de un semáforo del barrio La Granja, un niño detuvo su espectáculo con varas de metal para recibir un abrazo y un entretenido juguete.

El periodista Elvis Mendoza entrega un juguete a Amalia Matamoros. Foto:Jimmy Argueta/EL HERALDO



Lo mismo sucedió en una estación de gasolina en el bulevar Comunidad Económica Europea, en la que a una pequeñita de ocho años que se encontraba pidiendo dinero le fue entregado algo más importante: una sincera sonrisa del corazón acompañada de un juego para que se imagine como una doctora.

Con una pequeña acción logramos entrar al corazón de estos niños.

Para cumplir nuestra meta a la fecha hemos contado con los aportes de las Damas Peruanas y del Mundo, Subsecretaría de Seguridad, nobles capitalinos y Cepudo.

Si desea seguir su ejemplo, traiga sus donativos a diario EL HERALDO