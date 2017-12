El artículo de Octavio Carvajal para esta semana: ¡Circo!

Octavio Carvajal

Tegucigalpa, Honduras

Tras el recuento de más de cinco mil actas electorales que exigían diversos sectores como la Alianza de Oposición contra la Dictadura, la Embajada Americana y la Unión Europea, se ratificó que los reñidos comicios los ganó el mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado en medio de sinfín de caprichos convertidos en changoneta por rivales del indómito.



El conteo lo rubricó, además, una firma auditora que dejó claro que la “caída del sistema” el pasado 26 de noviembre no alteró los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo organismo generó mil dudas en la población porque su interior está plagado de activistas de todos los partidos. Cada quien se destapó a su antojo por apetitos.



Uñudos

De nada sirve que hablen de cambiar la ley electoral si ningún líder político deja de meter las uñas y el pico en escrutinios hasta en sondeos a boca de urna, que a nuestro juicio deben abolirse en cualquier votación. Que ningún ente externo, particular ni medio de prensa sea cómplice directo o indirecto especulando con “tendencias”.



Si dudamos de balances o la pachorra del TSE, tampoco es perdonable que ciertos canales de difusión y sus periodistas generen confusión en medio de una nación harta de corrupción, de impunidad, de narcotráfico, urgida de empleos, de mejores condiciones de vida para que a lo tonto matemos la endeble economía por unos cuantos vivos.



Si somos agrios críticos del desorden, del desasosiego y la anarquía que impera después de tanto plantón, muchos deben meditar y aceptar que fueron artífices del despelote. Si tenemos una “clase política” corrupta no es justo estar con un bando o con el otro. Debe, además, primar en todo momento el decoro y la ponderación de cronistas y sus jefes.



Narcos

Como siempre, políticos cuatreros saltaron de sus apestosos domos. Gritaron amigos de capos, cantantes de narcocorridos, matones, vividores del erario, mujeriegos, robagallinas, saltatapias, abigeos, quiebrabancos y falsos cristianos. ¿Cómo es posible que grandes delincuentes nos hablen de “transparencia” y nos ridiculicen como país?



Honduras no es una patria corrupta, los corruptos son unos cuantos, los mismos de siempre. Astutos que ponen la cara de sorpresa –por no decir de pendejos-. Si el TSE incurrió en mil fallas habrá que sacar a tanto inútil y a los útiles investigarlos y sancionarlos. Si hubo fraude debe probarse con actas debidamente autenticadas.



Ni la izquierda ni la derecha son corruptas. El problema no son las doctrinas, son los actores que son autores de tanto saqueo público y ambición por el poder. El político de bien demuestra decoro en la diestra o en la siniestra. Su dogma es lo de menos cuando los doma la codicia. Sí tenemos políticos de letrina, de eso no hay duda.



El TSE accedió –con la venia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE)– al examen de más de cinco mil actas, pero después la Alianza contra la Dictadura pidió el conteo de las más de 18 mil de la votación y de árbitros internacionales y otras exigencias como si se trataba de un repechaje al estilo de mundiales de fútbol.



Luis Zelaya –excandidato liberal- siguió afirmando que Nasralla ganaba con más del 80 por ciento de los votos, mientras algunos de sus partidarios y otros opositores de Hernández Alvarado refutaron su reelección, pero ganaron diputaciones al Congreso Nacional y en el elefante blanco del Parlamento Centroamericano (Parlacen). ¿Dolor estomacal?



Fulton

Si el TSE hizo fraude, ¿ustedes los electos también son parto de un evento tramposo? No podrían –por morales- acreditarse. Previo al recuento de las cinco mil actas y en un grueso informe la OEA declaró que “hubo un cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos...que no permiten tener certeza sobre los resultados”.



Al final, Heide B. Fulton, agente de negocios de la Embajada Americana, dijo que Estados Unidos trabajará con el ganador. ¿Entonces por qué matarnos por los de arriba? Muchos “grandes” son sucios, no pueden exigir justicia.

Que a nadie le dejen las nalgas ralas en las calles. Los gringos validaron acta por acta por las actas de extradición, ya verán.