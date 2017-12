Carlos Discua sobre semifinal en EUA: “Es una opción, aquí no se puede jugar” 

Tegucigalpa, Honduras

Carlos Discua es uno de los futbolistas emblemáticos en Motagua, además de una voz autorizada para hablar. Sobre el parón menciona esa opción de jugar en Estados Unidos no se debe descartar por la situación que traviesa la nación entre la política y las barras.



“Da tristeza lo que está pasando en este país porque estábamos preparado para una semifinal y la verdad nos perjudica, ahora nos toca trabajar fuerte y esperar el aviso de la Liga Nacional. Es una opción, aquí no se puede jugar porque estamos viendo lo que está pasando en la política, esas opciones ahí están y jugar a puertas cerradas también es una de ellas, ojalá que se pueda arreglar lo más pronto posible”.



El siete de los azules manda un mensaje a la Liga Nacional, policías y espera que dicha petición se haga realidad lo más pronto posible.



“Esto parece una pretemporada porque sólo entrenar y entrenar, ya casi un mes de no jugar y da un poco de tristeza esto. En lo personal me siento triste por lo que está pasando y nosotros le decimos a la gente de Liga Nacional y los policías que puedan arreglar esto, que se pueda dar una fecha para jugar”.

Además Discua no se olvida de las barras, grupos que tanto daño le han causado al fútbol nacional a lo largo de los años.

“Que recapaciten pues lo que se hizo en ese partido es un prescedente que ahora todo mundo está viendo y a nivel internacional la gente está viendo esa noticia, es bochornoso y lamentable, espero que puedan tener un poco de calma y que estén tranquilos porque ellos deben llevar alegría a las graderías y no generar violencia”.



Y recordó lo que hacen en Costa Rica para erradicar un poco la violencia, algo que se puede emular acá.

“En Costa Rica no dejaban entrar a las barras visitantes y eso es importante, en este caso aquí lo pueden hacer aunque por más que lo hagan siempre entran de una u otra manera, la violencia la debemos parar”.

