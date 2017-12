Diego Vázquez: "El fútbol se debe jugar con gente"  

Tegucigalpa, Honduras

En Motagua no lo ocultan, hay incertidumbre porque no saben cuándo jugarán la semifinal ante Olimpia, pero eso no los detiene en sus trabajos ya que deben estar listo para el día que les toque.



"Estamos con la incertidumbre pero bueno seguimos trabajando para preparar este partido pero es complicado cuando no se tiene una fecha, lo que tenemos que hacer es estar enfocados", comenzó diciendo Diego Vázquez.



La "barbie" no está de acuerdo en que se juegue a puerta cerrada, opción que es manejada por la Liga Nacional ante la problemática de país y de las barras.



"Son las autoridades las que saben de eso y obviamente los encargados de la seguridad, no es lo ideal porque el fútbol se debe jugar con gente ya que es parte de este deporte".



También se ha manejado la opción de jugar en Estados Unidos, situación que le es irrelevante a Vázquez pues ellos sólo deben prepararse para lo que pueda venir.



"Cualquier idea o lo que me pueda parecer a mí no tiene mucha importancia, lo que debemos hacer es tener al equipo listo para jugar donde nos toque. Todo esto cambia la planificación porque estábamos preparados para jugar ayer, vamos a esperar a ver qué dicen el lunes creo".



Vázquez terminó diciendo que estar sin fútbol tanto tiempo es una experiencia nueva para él, la preparación seguirá en el equipo.



"Es una experiencia nueva esto pero vamos a preparar el equipo como si fuésemos a jugar la semana que viene, tenemos más de 20 días y nosotros debemos estar bien para cuando las autoridades decidan, tenemos la ilusión de seguir avanzando y cualquier suposición que tengamos ahora no tiene mucho sentido".

