Fans de Robbie Williams alarmados por la extraña enfermedad que padece

Los Ángeles, Estados Unidos

Después de cancelar varios conciertos, el cantante Robbie Williams rompió el silencio y explicó qué le sucede realmente. La revelación no ha tranquilizado a sus fanáticos.



En una entrevista confesó que estuvo una semana ingresado en la unidad de cuidados intensivos porque los médicos le encontraran unas anomalías en el cerebro.



"Mi brazo izquierdo se entumeció y no pude dejar de gotear por el costado de mi boca. Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar. No podía respirar por completo", explicó.

Añadió que "fue muy aterrador, por lo que la decisión fue tomada de mis manos y me enviaron directamente a la unidad de cuidados intensivos".



El cantante está consciente de que aún falta bastante tiempo para volver a subirse a los escenarios, porque asegura que le “dijeron que no hiciera nada estresante, solo dormir y cuidarse”.

