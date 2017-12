Un Real Madrid con muchas dudas y un Gremio motivado por la corona mundial

Madrid, España

Un Real Madrid con muchas dudas, tras una sufrida semifinal contra el modesto Al Jazira emiratí y un recorrido accidentado en la liga española, se mide a un motivado Gremio de Porto Alegre en la final del Mundial de Clubes, el sábado en Abu Dabi (17h00 GMT).



Además, el Real Madrid jugará con el Clásico contra el Barcelona en el horizonte, una semana después, el 23 de diciembre en el Bernabéu, en que se juega su futuro en la competición, al estar ahora a ocho puntos del líder azulgrana.



El Real Madrid rozó la humillación contra Al Jazira en semifinales, con el que perdía en el descanso por 1-0, y solo pudo ganar por 2-1 con un gol a nueve minutos del final de Gareth Bale.



Una tarjeta roja supondría para el Real Madrid perder a un jugador para el duelo contra el Barcelona, ya que el castigo se aplicaría en el próximo partido oficial.



Para Gremio, en cambio, no hay nada más importante en la cercanía que la posibilidad de lograr su segundo título mundial, tras la Copa Intercontinental ganada en 1983.



Marcelo Grohe, el portero de Gremio, deberá emplearse a fondo para aplacar las ansias goleadoras de Cristiano Ronaldo, que quiere incrementar su récord de tantos en la historia del torneo, tras lograr el sexto en semifinales contra Al Jazira.



"Por la calidad del Real Madrid, tal vez necesitan tener un poco mas la bola, es una cualidad natural", afirmó el portero, sabedor de que tendrá mucho trabajo.



Cambios en Real Madrid

Pero no solo Grohe conoce bien al Real Madrid, sino todo el equipo brasileño, algo que no ocurre en el conjunto español, como reconoció Zidane tras la semifinal contra Al Jazira.



"Conozco a Gremio por haber visto algunos partidos, pero no sigo la liga de Brasil, no la miro", admitió.



El Real Madrid recuperará para este partido al capitán Sergio Ramos, al que Zidane dio descanso por unas molestias en el gemelo.



Lo que parece más improbable es que el técnico francés se decida en la delantera por la BBC (Benzema, Bale, Cristiano), ya que el galés se acaba de recuperar de una lesión muscular y posiblemente entre en el transcurso del segundo tiempo, como ocurrió contra Al Jazira.



En el Gremio, la mayor duda sigue siendo quién ocupará el puesto de su lesionada estrella Arthur.



Contra Pachuca, en una semifinal en la que Gremio también sufrió para vencer en la prolongación por 1-0, el técnico Renato Gaúcho optó por colocar a Michel en su lugar.



Pero la opción de Michel no funcionó del todo bien y lo sustituyó en el segundo tiempo por Everton, autor del gol de la victoria.



Mantener a Michel o poner a Everton o Leo Moura parecen ser las variables.



Contra Pachuca no se vio al Gremio que deslumbró en la Copa Libertadores con un 'Jogo bonito', teniendo que disputar una prolongación frente al equipo mexicano, que hará que su equipo llegue más cansado que el Real Madrid.

Nuevo duelo Cristiano-Kannemann

"En la Libertadores jugamos mejor que lo que lo hicimos contra Pachuca", reconoció el técnico brasileño.



"Tendremos un rival que estará más descansado", señaló Renato Gaúcho.



Cristiano Ronaldo volverá a verse las caras con el argentino Walter Kannemann con quien tuvo muchos roces en la final del Mundial de Clubes de 2014 contra San Lorenzo, que ganó Real Madrid por 2-0.



El Real Madrid busca su tercer título en Mundial de Clubes, el sexto incluyendo la Copa Intercontinental, en ambos casos un récord.



Brasil y Sudamérica no ganan el título desde Corinthians en 2012.



- Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas - Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric - Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Isco. DT: Zinedine Zidane (FRA)



Gremio: Marcelo Grohe - Edilson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez - Jaílson, Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho - Lucas Barrios. DT Renato Gaúcho.



Árbitro: César Ramos (México).

Le puede interesar: Había suficiente seguridad en el estadio Morazán