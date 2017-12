Peña sobre cancelación del torneo: "Lo propuso un presidente y no es algo descabellado"

Tegucigalpa, Honduras

El director deportivo de Marathón, Rolando Peña, afirmó que la continuación de la semifinal ante Real España depende de las determinaciones y recomendaciones que pueda tomar la secretaría de seguridad.



Peña declaró que al momento: "no sabemos cuándo se van a jugar los 20 minutos que faltan y el otro partido, pero ante todas las cosas está la seguridad de los futbolistas, cuerpo técnico y todos los que están en el fútbol, creo que los más importante la prevención".



Liga Nacional y las autoridades de la Policía esperarán hasta el lunes para una nueva reunión: "Se quedó en esperar al día lunes para definir que es lo que sucederá con estos partidos. Hay algunas posiciones más extremas, que tampoco se puede descartar, como la del presidente de Real España, él afirma que si no hay nada claro prefiere enviar los jugadores a casa".



¿No se descarta la cancelación total del torneo? "La propuesta del presidente de Real España fue esa, que en caso que el lunes no haya nada claro, evidentemente lo preferible es suspender torneo y despachar los jugadores porque la condición económica de los clubes no es buena. Lo propuso un presidente y no es algo descabellado".



Sin embargo, ese todavía no es el escenario más contemplado en la Liga Nacional donde prefieren esperar respuestas en cuanto a la protección de los espectáculos: "Hay que esperar que las consideraciones del tema de seguridad estén claros".



Además, esta prolongación golpea las arcas de los clubes: "Claro afecta en la parte económica, aquí al único que no perjudica es a Real España que ya tuvo su taquilla, los demás somos afectados y nadie nos da seguridad que podemos jugar los partidos de regreso con afición. Al final los afectados somos la gente del fútbol".





Evidente

Sobre el penal señalado por Armando Castro, Peña tiene una posición: "Es una acción donde no existe penal, los diferente videos así lo evidencian. Creo que en este momento le lavaríamos la cara al arbitraje sancionando lo que corresponde, que es reiniciar el partido con saque de puerta porque nunca existió penal", afirmó.



"El árbitro tiene la mayor oportunidad de su vida, la Comisión de Arbitraje, el señor (Pedro) Rebollar, tienen la gran oportunidad de reivindicarse, aparte se miraría muy bien como un tema de fair play, esto de reiniciar el juego con un saque de puerta".



Afirmó que es un llamado el que hacen: "No tenemos petición porque en este caso es más bien llamar a la reflexión y conciencia del árbitro y quien lo dirige. No voy a justificar lo que se dio después de está acción, pero está claro. Hemos trasladado los videos a la Comisión para que tomen la mejor decisión".



¿Se ha condicionado el reinicio del partido con anular esa sanción?, "no vamos a condicionar porque no es el momento, hay mucha fricción en el país, esto es una cuestión de conciencia, es de dignidad y darle limpieza al fútbol. Está claro, se ha demostrado por los videos y déjeme decir que parte de la Comisión lo ha aceptado y espero que así como alguien salió a la luz a decir que era penal, ahora reconozco que no lo es".

