"Mel" Zelaya encabeza tomas de la Alianza de Oposición en la colonia El Sitio de la capital

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El exmandatario Manuel Zelaya Rosales encabezó este viernes las tomas realizadas por los simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, en la capital de Honduras.



El coordinador general de la Alianza se movilizó a tempranas horas a la protesta que mantenían sus seguidores en la colonia El Sitio, salida a Valle de Ángeles.



El líder político fue captado caminando con un cómodo atuendo negro. Desde que llegó al sector que estaba obstaculizado con neumáticos y piedras, se dedicó a saludar a cada uno de los protestantes.

"Mel que se vaya a Venezuela"

El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, cuestionó el miércoles el llamado del exmandatario Manuel Zelaya Rosales, para que sus simpatizantes paralizaran el país.



“Yo creo que ese señor no quiere a Honduras. Paralizó y tenía secuestrada a La Ceiba, no llegaba comida a La Ceiba y eso es lo que quiere para el país. Que se vaya a Venezuela, allá puede hacer cualquier tipo de desorden, pues está habilitado, no le van a tirar gas”, sostuvo Urtecho.

“Hace dos semanas tiene paralizada la economía del país, y el manejo de la entrega de productos a las empresas, supermercados. Si quiere hacer más daños, que le prenda fuego a sus negocios o que le prenda fuego a su hacienda”, retó el dirigente.

Violencia y daños durante protestas

Varios protestantes enardecidos que se negaban a desalojar de forma pacífica el acceso vehicular en la colonia El Carrizal, salida al norte, incendiaron un camión del Ejército que era utilizado para labores de ayuda humanitaria en sectores alejados del país.

El acto vandálico ocurrió cuando el camión fue rodeado por manifestantes que sin pensarlo dos veces lanzaron bombas molotov, a pesar de que en el automotor aún estaban los miembros del Ejército.

Afortunadamente lograron escapar de las llamas, mientras que el camión se quemó en su totalidad.