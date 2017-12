VIDEO: Critican a Alejandro Fernández por estar borracho en pleno concierto

Ciudad de México, México

Alejandro Fernández vuelve a estar estrechamente vinculado con el alcohol. El artista mexicano fue captado muy borracho durante un concierto que ofreció en la Feria de Querétaro.



"Está haciendo un putero frío, me voy a calentar con un traguito, no solo yo, todos ustedes. ¡Salud!", dijo el artista mientras arrastraba la lengua con la voz pausada.



Consciente de que sus condiciones no eran las mejores aprovechó para hacer una petición curiosa a sus fanáticos: "No quiero que esto salga mañana en las noticias". Un deseo que obviamente no pudo cumplirse.

El clip no tardó en viralizarse en las redes sociales y despertó la indignación de muchos de fansque coinciden en que "se caía de la borrachera", "que no se entendía lo que decía" y que incluso "llegó a olvidarse de la letra".

Hasta el momento Alejandro Fernández no se ha pronunciado al respecto.